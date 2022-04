Osoby zarabiające do 2 tys. zł netto wydadzą na święta do 300 zł

W grupie, która wyda między 401 a 500 zł najwięcej 30- i 40-latków (kolejno 28 i 25 proc.). Widać jednak, że Polacy znacznie ograniczają wielkanocne wydatki, na co wpływ zapewne ma obecna i prognozowana inflacja. 18 proc. ma nadzieję zmieścić się w kwocie od 201 do 300 zł, a 12 proc. nawet od 101 do 200 zł. Na małe koszty liczą zwłaszcza seniorzy powyżej 60-tego roku życia. Aż 42 proc. osób z tej grupy deklaruje, że na przygotowania do Wielkanocy wyda nie więcej niż 300 zł. Taką nadzieję mają też respondenci z dochodami do 2 tys. zł netto (57 proc. z nich nie zamierza przeznaczać na święta więcej niż 300 zł). Chęć do minimalizowania wielkanocnych wydatków w równym stopniu dotyczy kobiet i mężczyzn. Nie więcej niż 300 zł na te święta ma zamiar przeznaczyć kolejno 36 i 37 proc. z nich.

- Chęć choćby drobnego zminimalizowania wydatków związanych z Wielkanocą widać u większości ankietowanych, niezależnie od płci, wieku czy uzyskiwanych dochodów. Więcej najprawdopodobniej wydadzą tylko najlepiej zarabiający z pensją wielkości od 7 tys. zł netto w górę. Co trzeci z nich wyda na przygotowania do Wielkanocy od 801 do 1000 zł (35 proc.) - wskazuje Magdalena Grzelak,

Jedynie 5 proc. Polaków przyznało się do wyrzucania pozostałych po świętach potraw. Jedzenie jednak często zalega w zamrażarkach (31 proc. wskazań) lub trafia do rodziny czy znajomych (17 proc). Ponadto 8 proc. przygotowuje na bazie świątecznych smakołyków nowe dania, a 3 proc. przekazuje niespożytą żywność potrzebującym.

Do wyrzucania jedzenia najczęściej przyznaje się najmłodsza grupa wiekowa – postępuje tak co piąta osoba w wieku 18-29 lat (19 proc.). Częściej zdarza się to także mężczyznom niż kobietom (9 proc. w porównaniu do 1 proc.). Panie z kolei są bardziej chętne do tego, żeby dzielić się pozostałymi potrawami z rodziną lub znajomymi (23 vs 9 proc. panów).

Niechęć do marnowania żywności jest najsilniejsza u starszego pokolenia. Wśród osób powyżej 60-tego roku życia, żadna nie zadeklarowała, że jedzenie trafia do śmietnika lub do kompostownika. Seniorzy najczęściej albo starają się zjeść wszystko w czasie świąt (42 proc. wskazań) albo korzystają z zamrażarki (29 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.