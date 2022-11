Ostatni dzień na złożenie wniosku o dodatek węglowy

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Jak otrzymać dodatek węglowy?

Aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy. Gminy mają na jego wypłatę do dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Niezbędny jest wpis zgłaszający jedno z powyższych źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przy rozpatrywaniu wniosków brany będzie wpis lub zmiana dokonana w systemie do 11 sierpnia 2022 r.

Pierwsza transza na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł.