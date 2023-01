Ostatnia szansa na wykorzystanie punktów PAYBACK

Punkty PAYBACK ważne są przez trzy lata od momentu ich naliczenia. Akcja wygaszania to ostatnia okazja, aby przeznaczyć je na nagrody rzeczowe lub vouchery. PAYBACK-owicze mają w czym wybierać: oferta dostępnych przedmiotów powiększyła się ostatnio o ponad 100 pozycji, a na stronie sklep.PAYBACK.pl znaleźć można także wiele kart podarunkowych marek takich jak Allegro, Zalando, CCC, Everli czy Booking.com. Ponadto uczestnicy mogą wymieniać zebrane punkty na zakupy bezpośrednio w partnerskich sklepach stacjonarnych.

- Pragniemy, by uczestnicy Programu wymieniali swoje punkty na nagrody i karty podarunkowe. Szkoda, żeby przepadły, skoro dają szansę realnej oszczędności, co w dobie szalejącej inflacji jest przecież dla każdego niezwykle ważne – mówi Paweł Zuń, e-Commerce Manager w PAYBACK Polska. – W tym roku równowartość punktów PAYBACK zagrożonych wygaszeniem wynosi 25 milionów złotych, co stanowi ogromną kwotę, którą można przeznaczyć nie tylko na nagrody rzeczowe czy vouchery, ale też na wsparcie charytatywne. Uczestnicy mogą wspomóc np. Program Pajacyk, działania „SOS Ukraina”, Szlachetną Paczkę, TOPR, Siemachę, Akademię Przyszłości czy Pola Nadziei.