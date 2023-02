Ostatnie dni z Burgerem Drwala. Do kiedy jest w ofercie?

Tylko do 14 lutego fani Burgera Drwala mogą wpaść do McDonald's, aby skosztować zimowego klasyka. Do tego czasu będzie dostępny w wariancie: klasycznym, podwójnym, z kurczakiem, plackiem ziemniaczanym oraz z żurawiną.