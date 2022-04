Ostatnie godziny rejestracji na EEC 2022! Żabka jednym z partnerów Kongresu

To już ostatnie godziny rejestracji na Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach. Do godziny 15.00 można zarejestrować swój udział stacjonarny. Rejestracja na miejscu w trakcie wydarzenia nie będzie możliwa.

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, Agenda 14. edycji przeszła gruntowną zmianę. Pojawiły się w niej nowe sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia związane z sytuacją w Ukrainie. Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

– Podjęliśmy decyzję o aktualizacji tegorocznego programu, dopasowując go do bezprecedensowego wyzwania, wobec którego stanęła Europa. Kwietniowy Kongres będzie okazją do omówienia kluczowych problemów związanych z sytuacją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą stać się fundamentem tworzenia planów na najbliższą przyszłość i tych długoterminowych – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Żabka partnerem EEC 2022

Żabka Polska kolejny raz została partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W debatach podczas Kongresu uczestniczyć będą przedstawiciele firmy:

25.04 (poniedziałek), godz. 12:30-14:00 – Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska weźmie udział w sesji plenarnej „Digitalizacja – cyfrowa transformacja", w czasie której prelegenci dyskutować będą o wpływie przyspieszenia procesów cyfryzacji na biznes, administrację, rynek pracy i życie codzienne. Omówią nowe modele i możliwości biznesowe oraz technologie o największym potencjale. Poruszą również zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem.



25.04 (poniedziałek), godz. 16:30-18:00 – Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Finansowej Grupy Żabka weźmie udział w sesji „Women Leaders – Kobiety w Biznesie", której uczestnicy skupią się na klimacie wokół kobiecego przywództwa. Zastanowią się nad tym jak kształcić liderki oraz tym, jaka jest rola świadomości, akceptacji, umiejętności zarządzania sobą i samorozwojem. Poruszą również temat kultury organizacyjnej wspierającej różnorodność i inkluzywność oraz korzyści wynikające ze zróżnicowania zespołów.



26.04 (wtorek), godz. 11:30-13:00 – Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG Grupy Żabka weźmie udział w sesji „ESG – nowe ramy strategii biznesowych", w trakcie której prelegenci poruszą tematy związane ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, czyli kryteriami określającymi na nowo wartość firmy. Rozważą zagadnienia związane z perspektywą długoterminową przeważającą nad doraźnym zyskiem. Zastanowią się również nad tematami związanymi ze źródłami i skalą presji, regulacjami, jak również nad kosztami i dostępem do finansowania. Omówią także dobre praktyki i fundamenty stabilnej działalności, takie jak przejrzystość i wiarygodność.