Ostatnie godziny rejestracji na Europejski Kongres Gospodarczy

To już ostatnia szansa na rejestrację stacjonarnego udziału w kongresie! Formularz zgłoszeniowy otwarty jest do godziny 15.00. Zapraszamy do odwiedzenia Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach podczas największej imprezy biznesowej Europy Centralnej!