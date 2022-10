Ostrzeżenie! Migdały z Lidla i izotonik z Decathlonu wycofane ze sprzedaży

Migdały z Lidla wycofane ze sprzedaży

GIS podał, że został poinformowany o prowadzonym przez firmę Lidl Polska Sp. z o.o. Sp. k. wycofywaniu niektórych partii produktu "Sol&Mar, Połówki migdałów blanszowane, smażone z cukrem, miodem i solą, 150 g", ze względu na informację otrzymaną od hiszpańskiego producenta Borges Agricultural & Industrial Nuts SA o możliwej obecności metalowego ciała obcego. Chodzi o produkty o dacie trwałości 02.03.2023 i 02.05.2023.



Firma rozpoczęła wycofywanie produktu z rynku i od konsumentów, w sklepach sieci i na stronie internetowej lidl.pl umieszczona została informacja dla konsumentów o zaistniałej sytuacji. Sieć poinformowała o możliwości zwrotu migdałów z wyżej wymienionymi datami minimalnej trwałości do miejsca zakupu, bez konieczności okazania paragonu.

Napój izotoniczny z Decathlonu wycofany ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, poinformował także o wycofaniu partii napoju izotonicznego z powodu możliwej zmiany smaku i zapachu.

Wycofaniu podlega produkt, który został wprowadzony do obrotu w Polsce od 12.08.2022 do 30.09.2022 włącznie.



Chodzi o produkt ISO Orange 500 ml, Napój Izotoniczny gotowy do spożycia - smak pomarańczowy, marki APTONIA o kodach kreskowych 3583787609163 i 3583787609217, numer partii: 03/02/2023, data minimalnej trwałości: 03/02/2023.

GIS przekazał, że Decathlon sp. z o.o. wycofuje ze sprzedaży powyższy produkt i apeluje do klientów o jego zwrot. Stosowne komunikaty zostały zamieszczone w sklepach i na stronie internetowej. Organy inspekcji sanitarnej monitorują proces wycofania z rynku.