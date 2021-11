Oszczędzamy, wkładając do koszyka mniej produktów

Spadki powyżej 30%, porównując III kw. z II kw. 2021 r., zanotowały przede wszystkim warzywa konserwowe, mrożone ryby, mrożonki warzywne i owocowe oraz twarogi sernikowe. Średnio o 25% spadły wyniki owoców, płatków owsianych, miodów, ciastek zbożowych, mrożonych frytek i ziemniaków. Ponadto na listach zakupowych pojawiło się średnio o 20% mniej takich produktów jak kasze, dżemy, konfitury, marmolady, jogurty naturalne i greckie, sery białe i twarogi, a także serki topione, kanapkowe i sałatkowe. Mięso i ryby (surowe lub na wagę), a także warzywa odnotowały spadek rzędu 15%, jaja – 13%, mleko – 11%, wędliny – 10%, sery żółte – niecałe 10%, a masła – 8%.



Podobnie sytuacja wygląda w przypadku napojów. Porównując III i II kw. br., około 20-procentowe spadki zanotowały napoje gazowane, a także soki i nektary owocowe. Średnio o 15% zmniejszyła się liczba dodanych do list zakupowych opakowań kawy zbożowej oraz kakao w proszku i rozpuszczalnego, a także butelek wina, natomiast wody źródlanej i mineralnej – o 11%. – Analizując listy zakupowe Polaków w II i III kwartale br., widzimy tendencję do rozważniejszego planowania zawartości koszyka. Dotyczy to nie tylko produktów spożywczych, ale także innych artykułów, takich jak tabletki do zmywarki, płyny do mycia naczyń, okien i podłóg, odświeżacze powietrza, artykuły biurowe czy papier toaletowy. W IV kw. możemy obserwować zwiększoną aktywność zakupową ze względu na Mikołajki, święta Bożego Narodzenia i Sylwestra, ale wydatki mogą okazać się mniejsze, gdy porównamy dane rok do roku – mówi Małgorzata Olczak, Head of Sales w Listonic.

Znalazło się jednak kilka produktów, które wyłamały się ze schematu spadkowego. Największy wzrost na listach zakupowych Listonic zanotowała prasa, książki i płyty – o 45% w III kw. br. względem II kw. 2021 r. O około 20% zwiększyła się liczba batonów, o 14% – butelek octu oraz puszek napojów izotonicznych, a o 13% – kapsułek do prania.