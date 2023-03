Oszczedzanie: 43 proc. z nas wykorzystuje resztki z zamawianych dań, by tworzyć nowe

Otaczająca nas rzeczywistość dynamicznie się zmienia. Ostatnie lata mocno wpłynęły na to w jaki sposób pracujemy, robimy zakupy i jemy. Sytuacja ekonomiczna, zwłaszcza rosnąca inflacja, powoduje, że szukamy sposobów na oszczędzanie i lepsze wykorzystanie różnych produktów. Jednocześnie, w niepewnych czasach, nie chcemy zupełnie rezygnować z tego, co sprawia nam przyjemność.

Kreatywne zamawianie

Pierwsze skojarzenia ze Światowym Dniem Recyklingu? Segregowanie odpadów, oszczędzanie wody. A mniej standardowe? Z badania przeprowadzonego na zlecenie Pyszne.pl wynika, że recykling może się zacząć na naszym talerzu.

W odpowiedzi na wzrost cen szukamy kreatywnych sposobów na połączenie sprytnego oszczędzania i chęci dbania o środowisko z zamawianiem jedzenia. Jednym z nich jest wykorzystanie tego co zostanie z zamówionych potraw do przygotowania czegoś nowego. Aż 43% Polaków tworzy w ten sposób kolejne dania.

– Rozsądne rozporządzanie zasobami, czyli znana pokoleniom naszych babć tzw. „gospodarność”, to dziś mocno zauważalny trend. Jego popularność jest podyktowana zarówno wymuszonymi kryzysem cięciami w domowym budżecie przeciętnego konsumenta, jak i wzrostem jego świadomości. Pragniemy minimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko i podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje konsumenckie. Nie chcemy przy tym rezygnować z komfortu i przyzwyczajeń – wyjaśnia na łamach Raportu Food Trendów 2022 Barbara Starecka, blogerka i dziennikarka znana jako Nakarmiona Starecka.

Zmianom uległo także nasze podejście do planowania posiłków. Ponad jedna trzecia respondentów zamawia potrawy z myślą o zjedzeniu ich kolejnego dnia. Chcąc znaleźć kompromis między oszczędnościami a ulubioną kuchnią i wyjściem do restauracji, 59% Polaków przeglądając menu, szuka najtańszych opcji. Tylko 12% badanych twierdzi, że robi to rzadko lub bardzo rzadko.

Innym sposobem na sprytne połączenie przyjemności z zamówienia ulubionej potrawy z dbałością o budżet domowy jest wybór dania głównego i przygotowanie dodatków samemu. Do tej kreatywnej grupy należą głównie młodsze osoby w wieku od 18 do 24 lat (32%) oraz w wieku 25 do 34 lat (37%).

Wyniki badania Pyszne.pl potwierdzają, że dla wielu Polaków Światowy Dzień Recyklingu trwa przez cały rok. W odpowiedzi na wzrost cen i usług znaleźliśmy różne metody na połączenie sprytnego oszczędzania z dbałością o środowisko. Tym samym niszowy w przeszłości trend “zero waste” stał się częścią naszej codzienności, w tym wyborów zakupowych i planowania wydatków.