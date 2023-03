Oszuści podszywają się pod Pocztę Polską, wyłudzają dane i pieniądze

Poczta Polska kolejny raz ostrzega przed oszustami. Coraz popularniejszą metodą wyłudzenia pieniędzy jest rozsyłanie kodów QR, rzekomo wysyłanych przez operatora pocztowego. Kod ma służyć do finalizowania fikcyjnej transakcji. Link z kodu QR prowadzi do fałszywej strony, udającej e-sklep Poczty Polskiej, w którym można kupić kartony, koperty, folie i wypełniacze do przesyłek.