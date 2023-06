Oszuści wzięli na cel klientów sieci sklepów Żabka, fot. shutterstockOszustwo dotyczące bonów do sklepów Żabka stało się najnowszym celem oszustów, którzy wykorzystują kampanie phishingowe w celu kradzieży danych. Polscy konsumenci otrzymują fałszywe wiadomości SMS, sugerujące otrzymanie bonu do Żabki i proszące o kliknięcie w podejrzany link. To jednak pułapka, mająca na celu wyłudzenie danych osobowych i finansowych. Ostrzegamy, aby być ostrożnym i nie dawać się nabrać na tę próbę oszustwa. Artykuł: Kampanie phishingowe od dawna stanowią popularny sposób na kradzież danych osobowych i finansowych. Polegają one na wysyłaniu masowych wiadomości do jak największej liczby osób, licząc na to, że niektóre z nich uwierzą w fałszywe obietnice czy informacje. Ostatnio oszuści skierowali swoje działania na klientów sieci sklepów Żabka, wysyłając im fałszywe wiadomości SMS. W treści otrzymywanych wiadomości informuje się o otrzymaniu bonu do Żabki i podaje się link, który ma przenieść odbiorcę na stronę internetową. Ta strona, choć przypomina wyglądem prawdziwą witrynę sklepu Żabka, jest w rzeczywistości mistyfikacją stworzoną przez oszustów. Ważne jest zauważenie nieprawidłowego adresu URL strony, który może być subtelnie zmieniony. Na fałszywej stronie znajduje się przycisk, sugerujący aktywację bonu do Żabki. W rzeczywistości jest to jednak bramka płatności, która ma na celu wykradzenie danych osobowych i finansowych użytkowników. Warto podkreślić, że sklep Żabka nie wysyła żadnych bonów ani kuponów za pomocą wiadomości SMS. W obliczu tego ataku ostrzegamy przed takimi próbami oszustwa. Kampanie phishingowe są masowe i niecelowe, wysyłane do jak największej liczby osób, licząc na to, że część z nich uwierzy w fałszywe obietnice. Ważne jest, aby informować swoją rodzinę i znajomych o tym zagrożeniu, aby uniknąć stania się kolejną ofiarą oszustów. Podsumowując, klientów sieci sklepów Żabka należy ostrożnie traktować wszelkie wiadomości SMS dotyczące bonów czy promocji. W przypadku podejrzeń warto sprawdzić adres URL strony internetowej oraz skonsultować się z oficjalnym źródłem inform