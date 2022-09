OTCF z nową kampanią suplementów diety 4F Fuel

W najnowszej kampanii „Feeling empty? Add some Fuel” marka 4F Fuel motywuje do podjęcia ulubionej aktywności i zadbania o kompleksowe wsparcie organizmu, aby osiągać wyznaczone cele treningowe. Główna narracja oparta jest o spoty video, których bohaterami są osoby uprawiające sport. Dzięki uzupełnieniu treningu o odpowiednie produkty wspomagające organizm w trakcie wysiłku, odzyskują pełnię sił i nabierają „paliwa” do dalszego działania. Spoty emitowane są od 12 września w kanałach digital – przede wszystkim na Facebooku, Instagramie, TikToku, YouTubie i w sieci Google. Start kampanii zbiega się w czasie z debiutem marki w mediach społecznościowych. Od września 4F Fuel zyskuje własne kanały komunikacji na Facebooku i Instagramie.





Misją marki 4F Fuel jest promowanie świadomego podejścia do treningu, tak aby czerpać z niego maksimum satysfakcji i korzyści dla organizmu. W najnowszej kampanii bawimy się słowem i zachęcamy do poznania szerokiego portfolio naszych produktów, które mogą wzmocnić organizm od środka – niezależnie od tego, czy na co dzień intensywnie trenujemy czy wybieramy spokojniejsze formy aktywności fizycznej lub umysłowej - mówi Magdalena Warchoł, dyrektor marketingu OTCF S.A.

Oprócz działań online, kampania „Feeling empty? Add some Fuel” obejmuje także liczne aktywacje offline. Przez najbliższy miesiąc branding marki obecny będzie w 30 topowych klubach fitness, m.in. ZdroFit, Just Gym, Fit Fabric, Fitness Academy i Fabryka Formy. W ramach współpracy z siecią Move TV, najnowsze spoty wizerunkowe emitowane będą na ekranach interaktywnych w 270 siłowniach w całej Polsce. Dodatkowe aktywacje zaplanowane zostały w salonach własnych marki 4F.



Marka 4F Fuel od ponad roku od debiutu rynkowego konsekwentnie rozwija portfolio produktów. Jest obecna w największych sieciach handlowych w Polsce. W asortymencie marki znaleźć można m.in. suplementy diety, batony proteinowe, shoty energetyczne, odżywki białkowe oraz produkty wspierające trening i regenerację.