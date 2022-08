Otmuchów będzie kupować cukier od Krajowej Grupy Spożywczej

W ramach współpracy Krajowa Grupa Spożywcza zobowiązała się do sprzedaży i dostarczenia Z.P.C "Otmuchów" w okresie od października 2022 r. do grudnia 2023 r. zapotrzebowania surowcowego na cukier za łączną kwotę netto ok. 16,1 mln zł. Dostawy odbywać będą się w uzgodnionych okresach rozliczeniowych na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez kupującego.



Warunki współpracy przewidują, że w przypadku braku odbioru cukru przez kupującego w danym okresie rozliczeniowym sprzedający uprawniony będzie do żądania kary umownej w wysokości 5% wartości nieodebranego cukru w danym okresie rozliczeniowym, natomiast w pozostałym zakresie do odpowiedzialności kupującego lub sprzedającego za zawinioną szkodę wynikłą z wykonania lub niewykonania zamówienia zastosowanie mają zasady ogólne.