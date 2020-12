Otmuchów produkuje batony marki własnej dla stacji Moya

Anwim S.A., właściciel sieci stacji paliw MOYA, rozwija ofertę produktów marki własnej o batony MOYA Energia oraz soki owocowe MOYA.

Z raportu Deloitte „Global state of consumer tracker” wykazano, że aż 30 proc. badanych, gdy tylko ma taką możliwość, wybiera w sklepach produkty marek własnych.

- Za decyzjami o wprowadzeniu do portfolio marki własnej nowych produktów stoją konkretne dane: w kategorii napojów energetyzujących w 2019 r., MOYA Energia miała udziały w sprzedaży na poziomie 12%, a MOYA Woda na poziomie 21% – mówi Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.

W grudniu na sklepowe półki stacji paliw MOYA trafią nowe produkty: batony energetyczne i proteinowe MOYA Energia oraz soki owocowe MOYA wzbogacone witaminą C. W ofercie pojawią się dwa rodzaje: musli w polewie mlecznej i orzechami i baton proteinowy o smaku malinowym z czekoladą, produkowane przez Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Z kolei soki o smaku jabłkowym i pomarańczowym produkują Zakłady MIX S.A. w Kwidzynie stworzono soki owocowe marki własnej. Obecnie prowadzone są intensywne rozmowy na temat przygotowania kolejnych produktów.

Dodatkowo, w odświeżonej szacie graficznej wrócą zawieszki zapachowe i wyprodukowane przez markę Clipper dla MOYA zapalniczki.



– Będziemy systematycznie budować sprzedaż, żeby finalnie dojść do poziomu 30-40 proc. udziału marki własnej w każdej kategorii produktowej i do 20 proc. w obrocie całego sklepu. Przy obecnej dynamice rozwoju naszej sieci i zmieniających się preferencjach klientów, którzy są bardziej skłonni do zakupów produktów tego segmentu, szacujemy, że poziom możemy osiągnąć na przestrzeni najbliższych kilku lat – dodaje Filip Puchalski.