Otsochodzi w nowej kampanii Heinekena

Heineken Silver został stworzony z myślą o młodych dorosłych, którzy poszukują autentyczności i są wyczuleni na wszelką ściemę. Tę chęć cieszenia się chwilą i prawdziwymi momentami widać w najnowszej kampanii marki z udziałem rapera Otsochodzi.

Na potrzeby akcji stworzono materiały wideo dotyczące trzech sytuacji z życia Gen Z – domówkę, imprezę na tarasie oraz wizytę w food trucku. Co ciekawe, bohater filmów z food truckiem może być znany fanom Otsochodzi – występował już bowiem w klipie do utworu „AHA”. Tancerka i lasery ze spotu „Impreza” stanowią natomiast nawiązanie do klimatu z teledysku do utworu „Moonwalk” grupy OIO, którego 1/3 jest Otsochodzi. Wszystkie spoty można oglądać w internecie od 18 lipca.