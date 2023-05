Otwierają biuro w Lublinie. Szukają 50 osób do pracy

Foodcom S.A. otwiera biuro w Lublinie.

Decyzja o lokalizacji jest wynikiem strategii ekspansji, rosnącego popytu na usługi firmy w tej części Polski oraz dynamicznego rozwoju województwa lubelskiego.

Do nowego oddziału ma zostać zatrudnionych 50 pracowników.

Foodcom to istniejąca od 10 lat na rynku firma, która specjalizuje się w transakcjach handlowych w branży chemicznej, spożywczej, paszowej oraz FMCG, na całym świecie. Dostrzegając wyraźnie rosnący potencjał przedsiębiorczy miasta, spółka zdecydowała się otworzyć swoje nowe biuro w Lublinie. Jego siedziba znajduje się w CZ Office Park, przy ul. Nałęczowskiej.

- Otwarcie oddziału w Lublinie to kolejny etap naszej ekspansji i budowania silnej obecności na rynku. Ze strategicznego punktu widzenia, miasto to jest wyjątkowo atrakcyjną lokalizacją dla nowego biura firmy. Dynamiczne otoczenie biznesowe i uniwersyteckie oraz jego potencjał rynkowy tworzą doskonałe warunki do rozwoju naszych działań, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego regionu. Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym miasta, wspierać lokalne inicjatywy oraz tworzyć nowe miejsca pracy – mówi Aleksander Paciorkiewicz, Prezes Foodcom S.A.

Praca w Lublinie dla 50 osób

W Lublinie, wraz z rozwojem swojej działalności, spółka chce także powiększyć swój zespół. Obecnie w warszawskim biurze, gdzie znajduje się główny oddział firmy, zatrudnionych jest ponad 100 osób, które reprezentują ponad 20 różnych narodowości. Dołączenie do zespołu będzie więc dobrą okazją do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku. W najbliższych miesiącach, do nowo otwartego lubelskiego biura, firma zamierza zatrudnić 50 osób.