Otylia Jędrzejczak ambasadorką wody Nestlé Pure Life

fot. materiały prasowe

Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, rozpoczyna współpracę z marką wody źródlanej Nestlé Pure Life. W ramach kampanii „Odkryj mistrzowską wodę dla całej rodziny”, ambasadorka będzie promować zdrowe nawyki i zachęcać do regularnego picia wody.

Współpracę z marką wody źródlanej Nestlé Pure Life olimpijka rozpoczęła z początkiem tego roku. Wspólnie z marką, Otylia będzie przypominać o odpowiednim nawodnieniu, które jest kluczowe dla zachowania dobrej formy i samopoczucia. Ważnym punktem działań komunikacyjnych jest edukacja w obszarze budowania prawidłowych nawyków dotyczących regularnego picia wody wśród dzieci i młodzieży.

- Współpraca z Nestlé Pure Life jest dla mnie szczególnie ekscytująca. Od lat działam na rzecz promocji zdrowego stylu życia i wierzę, że dobre samopoczucie i mistrzowska forma to efekt nie tylko treningów, ale – przede wszystkim – stylu życia i codziennych wyborów. Dokładnie te wartości popularyzuje Nestlé Pure Life. Jestem przekonana, że razem z marką będziemy mogli dotrzeć do szerokiego grona rodziców i młodzieży, i że dzięki naszym działaniom, ich nawyki zmienią się na lepsze – komentuje Otylia Jędrzejczak.

Nestlé Pure Life przygotowało nową identyfikację wizualną z udziałem ambasadorki. Wizerunek Otylii Jędrzejczak pojawi się w materiałach POS, na ulotkach, plakatach, reklamach m.in. w prasie handlowej. Szerokie działania zaplanowane są także w digitalu, w tym w mediach społecznościowych ambasadorki i kanałach własnych Nestlé Pure Life.

Nestlé Pure Life to marka wysokiej jakości wody źródlanej, która realizuje swoją misję dostarczania zdrowego nawodnienia dla całej rodziny, oferując różnorodne formaty odpowiadające na różne potrzeby. Oprócz dużego, rodzinnego wariantu 1,5 L, marka proponuje butelki 0,33 L i 0,5 L z atrakcyjnymi etykietami i wygodnymi, bezpiecznymi zakrętkami z „dzióbkiem” dla dzieci, natomiast na nastolatków czekają butelki 1 L z pasującymi do młodzieżowego lifestyle’u etykietami oraz sportowymi zakrętkami.