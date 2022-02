Outhorn otwiera pierwszy sklep stacjonarny

Outhorn to polska marka z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży tekstylnej, oferująca odzież i akcesoria dla fanów miejskiego stylu. Obecnie oferta marki obejmuje kolekcje dla kobiet i mężczyzn, uzupełnioną o akcesoria. Designerskie wzory, wygodne kroje, dobra jakość materiału to najważniejsze atuty tej marki. Do tej pory odzież Outhorn była dostępna online oraz w multibrandowych sklepach na terenie całej Polski.