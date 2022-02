Outhorn z nowym konceptem w Gemini Park Bielsko-Biała

Gemini Park Bielsko-Biała umacnia ofertę w segmencie łączącym modę casualową ze sportem. Dział leasingu Gemini Holding podpisał właśnie umowę najmu z Outhorn, marką należącą do portfolio OTCF. W efekcie, niebawem powstanie tu mający prawie 250 m kw., pierwszy sklep firmowy tego brandu na Podbeskidziu.



To już druga inwestycja OTCF w Gemini Park Bielsko-Biała. W centrum handlowym działa także mający 450 m kw. sklep marki 4F, w którym oprócz flagowego asortymentu, można znaleźć też specjalistyczną kolekcję 4F Pro oraz dziecięcą 4F Junior.



Otwarty na wiosnę sklep będzie nie tylko pierwszym na Podbeskidziu, ale też największym w woj. śląskim. Do tego stworzony zostanie w nowym koncepcie handlowym sieci.

Nowy koncept Outhorn

– Salon Outhorn to połączenie funkcjonalności z designem, który inspiracje czerpie wprost z natury. W ręce naszych klientów oddajemy unikatową przestrzeń, łączącą nowoczesne rozwiązania jak np. stanowiska self-check oraz ekrany ledowe, na których prezentować będziemy kampanie marki, z przemyślanym konceptem wystroju wnętrz. Customer experience to dla nas bardzo ważny aspekt procesu zakupowego, dlatego kładziemy nacisk na stworzenie wyjątkowej atmosfery i dostarczenie klientom jak najlepszej obsługi – mówi o nowym koncepcie Kamila Raksimowicz, Brand Manager marki Outhorn.



W ofercie nowego sklepu klienci znajdą przede wszystkim wysokiej klasy ubrania i akcesoria dla kobiet i mężczyzn.



Outhorn to już kolejna nowość w ofercie bielskiej galerii. 2021 rok centrum handlowe zakończyło aż 10 otwarciami, m.in. Studia Planowania IKEA, SFD, Manzini, Canal+ czy AIKO Face&Body Zone, opiewające łącznie na blisko 1000 m kw. Ten rok dla galerii zapowiada się równie pracowicie.