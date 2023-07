Outlety FACTORY w Polsce zanotowały 19-proc. wzrost wartości sprzedaży

NEINVER odnotowuje 15% wzrost sprzedaży w całym swoim portfolio w pierwszej połowie 2023 roku. Wartość sprzedaży w salonach marek osiągnęła poziom 690 mln euro.

Zwiększyła się również liczba odwiedzających, wzrastając o 12% do blisko 33 mln klientów w pierwszej połowie roku.

Outlety FACTORY w Polsce zanotowały 19% wzrost wartości sprzedaży

w porównaniu do pierwszego półrocza 2022. Wzrosła też wartość średniego paragonu i liczba transakcji w salonach marek obecnych w centrach.

Koncentrując się tylko na wynikach centrów outletowych, sprzedaż marek wzrosła w tym samym okresie o 17%, odnotowując rekordowe wartości miesięczne, a wszystkie sześć regionów przekroczyło poziomy z 2022 roku. Na czele tabeli znalazły się Holandia i Niemcy (+26%), gdzie ograniczenia zdrowotne nadal obowiązywały w I kwartale 2022 r., a następnie Polska (+19%), Hiszpania (+17%) oraz Francja i Włochy (+13%) .

Klienci wydają więcej w outletach Factory

Intensywny wzrost wielkości sprzedaży w centrach FACTORY w Polsce kolejny raz potwierdza silną pozycję outletów na handlowej mapie kraju. W pierwszym półroczu tego roku, w salonach marek obecnych w FACTORY kupowano częściej i wydawano większe kwoty, czego dowodem jest również wzrost liczby transakcji na poziomie 3% (UPT) i wzrost wartości średniego paragonu o 12% (AVT). W tym czasie do pasaży handlowych w outletach w Polsce dołączyły takie marki, jak Hugo Boss, Benetton, czy Change Lingerie, a salon adidas dwukrotnie zwiększył powierzchnię – podsumowuje Magdalena Chachulska, Asset Management Director NEINVER w Polsce.

Odnotowywany trend wzrostowy potwierdza, że rekordowe zwiększenie wartości sprzedaży w ubiegłym roku jest kontynuowane i ta pozytywna dynamika będzie się utrzymywać również w drugiej połowie roku. Wyniki są efektem rosnącego popytu konsumentów na ofertę outletową.

W pierwszej połowie 2023 roku aktywność w obszarze najmu utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie, przyciągając nowe marki jak również tworząc przestrzeń dla rozwoju wielkości sieci sprzedaży i zasięgu geograficznego obecnym. Nowe marki i te, które poszerzyły portfolio, to m.in. Tommy Hilfiger, Levi's, Under Armour, Hugo Boss, Munich, Camp David, Only, Etam, Benetton, Dockers, a także L'Oreal i Druni.

Co wiemy o Nienver

NEINVER to hiszpańska, międzynarodowa firma specjalizująca się w budowie oraz inwestycjach na rynku nieruchomości i zarządzaniu nimi. Czołowy operator centrów outlet w Hiszpanii i Polsce, posiada dwie marki własne: The Style Outlets i FACTORY. Spółka NEINVER, założona w 1969 roku, zarządza 17 centrami outlet i 4 parkami handlowymi, współpracując z ponad 800 markami w sześciu krajach europejskich: Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Holandii.

NEINVER w Polsce zarządza siecią pięciu outletów FACTORY: w Warszawie (Annopol i Ursus), Krakowie, Poznaniu i Gliwicach oraz parkiem handlowym Futura w Krakowie.