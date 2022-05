Outlety FACTORY zapraszają na zakupy z psami

- Zwierzęta coraz częściej stają się nieodłącznymi towarzyszami swoich opiekunów, a jak pokazują statystyki, prawie co drugi Polak ma w domu psa. Obecność zwierząt podczas codziennych aktywności bardzo często łagodzi emocje, co już obserwujemy w outletach FACTORY. Chcemy, by nasze centra były miejscem, w którym możemy czuć się swobodnie, bo zakupy to nie tylko konieczność uzupełnienia garderoby, ale przyjemność i często sposób na miłe spędzenie czasu – mówi Natalia Wiśniewska, Marketing Manager NEINVER, zarządcy outletów FACTORY.

Obecność psów w outletach FACTORY

Pies może wejść do centrum tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, na smyczy bądź na rękach właściciela.

Zwierzę powinno mieć również założony kaganiec.

Zwierzęta mogą przebywać w pasażach handlowych outletu, a także w specjalnie oznaczonych sklepach z ikoną „Zwierzęta mile widziane”.





Lista sklepów, w których zwierzęta są mile widziane, została zamieszczona na stronach internetowych FACTORY. Tam można poznać zasady, do których powinni stosować się klienci w towarzystwie psów. Wątpliwości dotyczące zakupów z czworonogiem można wyjaśnić również w miejscowych info Punktach.

W centrach ustawiono specjalne poidełka dla czworonogów. Dostępne są również środki dezynfekcyjne. Zakupy w towarzystwie czworonoga możliwe są już w outletach FACTORY w Krakowie, Poznaniu, Gliwicach i w warszawskim FACTORY Ursus. Wkrótce dołączy do nich również drugi stołeczny outlet - FACTORY Annopol.