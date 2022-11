Outlety konceptem na czasy kryzysu. Nienver na dwucyfrowych wzrostach

Pięćdziesiąt procent najemców odnotowało również dwucyfrowy wzrost sprzedaży w porównaniu z 2019 rokiem, przy czym najlepsze wyniki 10 miesięcy 2022 roku osiągnęły kategorie: sport, moda mieszana oraz obuwie i dżinsy.

Od stycznia do października liczba wizyt w centrach outletowych wzrastała z miesiąca na miesiąc, przekraczając w październiku poziomy z 2019 roku. Sprzedaż nadal przewyższa odwiedzalność, wykazując wyższe współczynniki konwersji i wzrost średniego koszyka – ten ostatni wzrósł o 16% w porównaniu z poziomami z 2019 roku.

- Sprzedaż w salonach outletowych marek, która już w drugiej połowie 2021 roku osiągnęła poziom z 2019 roku, kontynuuje trend wzrostowy, systematycznie przewyższając poziomy z 2019 roku przez cały 2022 rok. Wszystko wskazuje na to, że do końca 2022 roku osiągnie rekordową wysokość. Mimo trudnych warunków makroekonomicznych, pozytywne wyniki świadczą o sile naszego biznesu. To pokazuje również, jak ważny dla konsumentów jest koncept outletowy - uważa Daniel Losantos, CEO NEINVER.

Outlety z dużą aktywnością w obszarze najmu

Centra outletowe z portfolio NEINVER odnotowały dużą aktywność w obszarze najmu, odzwierciedlającą stały popyt ze strony najemców, z 311 zakończonymi umowami najmu (nowe umowy najmu i odnowienia) w ciągu ostatnich 9 miesięcy. Poziom najmu wynosi obecnie 96%.

Nowe marki w portfolio to Zara Home i Mr. Wonderful, które otworzyły swoje pierwsze sklepy w formacie outletowym, podobnie jak Wolford i Custo Barcelona w Viladecans The Style Outlets w Barcelonie. Kolejne marki, to m.in. w Polsce Under Armour w FACTORY Kraków, JOOP! w FACTORY Ursus oraz Guess Kids w centrach w Poznaniu i Krakowie, a także Puma Kids

w Amsterdamie i Hugo Boss w Roppenheim The Style Outlets. Podpisano również umowę z marką adidas na zwiększenie powierzchni sklepu w FACTORY Ursus w Polsce oraz umowę z Dockers, obejmującą całe portfolio, wzmacniając partnerstwo z renomowaną marką modową.

Rozszerzona oferta restauracyjna

Znacznie rozszerzono również ofertę restauracyjną, którą wzbogacono o znane na całym świecie marki oraz czołowych operatorów lokalnych, jak Five Guys, Casa Carmen, Grosso Napoletano, Green Vita Brunch&Coffee oraz Sushisom. W ciągu ostatnich kilku lat firma dokonała strategicznego przeglądu oferty tego segmentu w outletach, aby dostosować ją

do zmieniających się zwyczajów zakupowych klientów. W planach jest zwiększenie powierzchni do 15%.

Polskie portfolio Neinver

NEINVER to hiszpańska, wielonarodowa firma specjalizująca się w inwestycjach na rynku nieruchomości komercyjnych i logistycznych, budowaniu obiektów handlowych i zarządzaniu nimi.

NEINVER w Polsce zarządza siecią pięciu outletów FACTORY: w Warszawie (Annopol i Ursus), Krakowie, Poznaniu i Gliwicach oraz parkiem handlowym Futura w Krakowie.