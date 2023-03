Owoce mogą być w tym roku towarem luksusowym

Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS, ubiegłoroczne zbiory owoców wyniosły ok. 5,3 mln t (+6,5% r/r).

Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS ubiegłoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą ok. 3,9 mln t (+3% r/r).

Istnieje ryzyko, że w najbliższych kwartałach ceny owoców będą rosły znacznie szybciej niż ceny warzyw.

Zbiory owoców

Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS, ubiegłoroczne zbiory owoców wyniosły ok. 5,3 mln t (+6,5% r/r) i tym samym ukształtowały się one wyraźnie powyżej średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat. Zbiory owoców z drzew są oceniane na ponad 4,7 mln t (+5,5% r/r), podczas gdy zbiory owoców jagodowych na ponad 0,6 mln t (+6,0% r/r). Ubiegłoroczne warunki agrometeorologiczne sprzyjały przezimowaniu upraw sadowniczych i na przeważającym obszarze kraju nie stwierdzono strat mrozowych. Ze względu na relatywnie niskie temperatury oraz brak opadów na początku wegetacji kwitnienie rozpoczęło się z opóźnieniem.

Odnotowana wiosną susza doprowadziła do dużego opadu zawiązków owocowych. Latem warunki agrometeorologiczne uległy poprawie, choć w wielu regionach mieliśmy do czynienia z suszą. Z kolei wyższe opady oraz spadek temperatur jesienią przyczyniły się do lepszych zbiorów owoców odmian późnych. W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 4,2 mln t (+5% r/r), wiśni na ok. 183 tys. t (+10% r/r), śliwek na ok. 132 tys. t (+12% r/r), gruszek na ok. 80 tys. t (+17% r/r) oraz czereśni na ok. 77 tys. ton (30% r/r). W przypadku owoców jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ponad 142 tys. t (-6% r/r), truskawek na ok. 180 tys. t (+15% r/r), malin na ok. 105 tys. t (+1% r/r), borówek na ok. 64 tys. t (+15% r/r) oraz agrestu na ok. 9,8 tys. t (+3% r/r).

Zbiory warzyw

Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS ubiegłoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą ok. 3,9 mln t (+3% r/r), a tym samym ukształtują się lekko poniżej średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat. Chłodna i sucha wiosna opóźniła i wydłużyła w czasie siewy warzyw. W konsekwencji wschody warzyw były relatywnie słabe i nierównomierne. Miesiące letnie charakteryzowały się zmiennością, a w szczególności niekorzystnie na wzrost przyczyniły się wysokie temperatury powietrza w czerwcu oraz lipcu, jednakże deszcze w tych okresach poprawiły stan wilgotności gleb. Jesienią warunki agrometeorologiczne istotnie poprawiły się.

Zbiory kapusty oceniane są na ok. 650 tys. t (-5% r/r), kalafiorów na ok. 135 tys. t (-2% r/r), cebuli na ok. 643 tys. t (+4%), marchwi na ok. 590 tys. t (-8% r/r), buraków ćwikłowych na ok. 233 tys. t (-3%), ogórków na ok. 140 tys. t (+10% r/r), a pomidorów na ok. 166 tys. t. (+3% r/r) Zbiory pozostałych warzyw gruntowych szacuje się na ok. 1,3 mln t (+3% r/r). Pierwszą ocenę GUS dotyczącą stanu upraw rolnych i ogrodniczych poznamy 31 maja.

Źródło: Credit Agricole

Ceny owoców wyższe niż warzyw

Silna presja kosztowa, z jaką zmagają się producenci owoców i warzyw, związana m.in. wysokimi cenami nawozów, energii oraz rosnącymi kosztami pracy oddziałuje w kierunku wzrostu dynamiki cen owoców i warzyw. Jest on jednak ograniczany przez relatywnie dobre ubiegłoroczne zbiory.

„Istotnym czynnikiem ryzyka dla tegorocznych zbiorów owoców są anomalie pogodowe, jakie wystąpiły na przełomie grudnia i stycznia, które w wielu regionach doprowadziły do rozpoczęcia wegetacji. Z tego powodu istnieje ryzyko, że w najbliższych kwartałach ceny owoców będą rosły znacznie szybciej niż ceny warzyw. W II poł. 2023 r. prognozujemy wyhamowanie tempa wzrostu cen owoców i warzyw wspierane przez obniżającą się presję kosztową. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza są tegoroczne warunki agrometeorologiczne w Europie” – czytamy w analizie Credit Agricole.