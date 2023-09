P.A. NOVA: Core naszego biznesu to parki handlowe i markety DIY

P.A. Nova, notowana na GPW spółka specjalizująca się w generalnym wykonawstwie, usługach deweloperskich, architekturze, urbanistyce i nowych technologiach, ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 r.

Skonsolidowane przychody spółki wzrosły rdr o 131,2% do 210,8 mln zł, zysk netto osiągnął wartość 25,2 mln zł (wzrost o 126%).

EBIT zwiększył się o 105,6% do 40 mln zł.

Prezes zarządu Tomasz Janik podkreślił, że dynamiczny wzrost jest efektem realizacji strategii sprzedaży nowych nieruchomości deweloperskich. Wskazał, że spółka planuje zamykać rocznie 1-2 transakcje sprzedaży nieruchomości, które są kluczem do generowania gotówki na nowe inwestycje i dzielenia się wynikiem z akcjonariuszami.

P.A. Nova z prostą zasadą: Wybuduj i sprzedaj

– Nasza strategia opiera się na zasadzie “wybuduj i sprzedaj”. W tym roku sprzedaliśmy dwa obiekty handlowe. Chodzi o obiekt DIY Castorama w Płocku oraz park handlowy w Ząbkowicach Śląskich. Dzięki temu zanotowaliśmy wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I półrocza 2022 roku. Jesteśmy na etapie sprzedaży kolejnych obiektów, tym razem w Kłodzku. Finalizacja umów powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale przyszłego roku – mówił podczas konferencji prasowej Tomasz Janik, prezes zarządu P.A. NOVA S.A.

W pierwszym półroczu 2023 r. spółka sprzedała dwa obiekty handlowe: obiekt DIY w Płocku oraz park handlowy w Ząbkowicach Śląskich. Na koniec II kwartału 2023 r. w portfelu spółki znajdowało się 123,2 tys. m kw. powierzchni najmu realizowanych projektów.

P.A. NOVA S.A. chce skupić się w najbliższych latach na inwestycjach w obiekty komercyjne, takie jak parki handlowe i markety DIY. Jak podkreśliła wiceprezes Ewa Bobkowska, spółka posiada także grunt w Przemyślu, gdzie planowane jest wybudowanie 138 mieszkań. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji może zostać podjęta w kwietniu 2024 r.

Core biznesu to parki handlowe i markety DIY

– W najbliższych 2 latach zamierzamy skoncentrować się przede wszystkim na tym, co stanowi core naszego biznesu – czyli na obiektach komercyjnych: DIY i parkach handlowych. Nie wykluczamy jednak inwestycji w inne sektory, chociażby mieszkaniowy. Obecnie jesteśmy na etapie budowy obiektu typu DIY w Białej Podlaskiej. Mamy tam jeszcze niezagospodarowaną powierzchnię i w przyszłości chcemy postawić na niej park handlowy. Budujemy również ponadregionalny park handlowy w Nysie, a także park handlowy w Pyskowicach o powierzchni ok. 7 tys. GLA, gdzie głównym najemcą spożywczym będzie Aldi. Kolejna inwestycja to duży park handlowy w Świdnicy. Będzie miał ok. 12-14 tys. mkw. GLA i będzie opierał się o znany i ceniony market budowlany. – wylicza Ewa Bobkowska, współzałożycielka i członek zarządu P.A. NOVA S.A.

Tomasz Janik podkreślił, że P.A. Nova jest w trakcie procesu sprzedaży kolejnych obiektów, a jednym z kluczowych celów transakcji jest obniżenie poziomu zadłużenia spółki. Obligacje, które zostały wyemitowane na koniec 2021 r., mogą zostać wykupione przed terminem z końcem 2023 r., lub na początku 2024 r. Tomasz Janik zwrócił również uwagę na ustabilizowanie sytuacji na rynku generalnego wykonawstwa w odniesieniu do poziomu cen. P.A. NOVA S.A. realizuje kontrakty budowlane z dodatnią marżą i pracuje nad jej dalszym zwiększeniem. Przychody z działalności budowlanej mają wzrosnąć o ok. 15% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając ok. 150 mln zł. Prezes Janik podkreślił, że efekty obecnej przebudowy organizacyjnej działu generalnego wykonawstwa będą widoczne w 2024 roku.