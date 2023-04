P.A. Nova ma umowę z Kauflandem na budowę centrum handlowego

Segment budowlany borykał się, szczególnie w pierwszej połowie roku, z gwałtownymi zmianami cen materiałów budowlanych, co poważnie wpływało na rentowność realizowanych projektów. Mimo to P.A. Nova uzyskała w 2022 r. 206,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost 3,1% rok do roku.