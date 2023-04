P.A. Nova zbuduje centrum handlowe dla Kauflandu

P.A. Nova uzyskała w 2022 r. 206,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, w tym segment budowlany ma udział w przychodach na poziomie 48%, segment najmu - 43%, a pozostałe segmenty - 9%.

W planach grupy jest zdobycie znaczącej pozycji na rynku usług budowlanych w zakresie realizacji obiektów handlowych w miejscowościach o liczbie ludności wynoszącej około 20-100 tys. mieszkańców.

- Chcemy, aby wzmocniony był segment generalnego wykonawstwa. Dokonujemy w tym celu wewnętrznych reorganizacji, zatrudniamy nowych pracowników - mów prezes Tomasz Janik.

Wzrost przychodów, ale i czas pełen wyzwań

Jak informuje P.A. Nova, spadek w segmencie budowlano-deweloperskim oraz projektowym wynika z zaangażowania we własne projekty, w szczególności realizowany w Kłodzku, obejmujący dwa obiekty handlowe.

Dzięki nieobowiązującym w 2022 r. restrykcjom w funkcjonowaniu obiektów handlowych, a także na skutek rozbudowy portfela, przychody w segmencie najmu wzrosły w stosunku do 2021 r. o ponad 20%.

Poza dwoma kluczowymi segmentami grupa rozwija działalność w obszarze projektowym i w Dziale Nowych Technologii - w obszarach wdrażania specjalistycznego oprogramowania dla usług i przemysłu oraz transformacji cyfrowej.

W 2022 r. nastąpił wzrost przychodów grupy przy porównywalnych kosztach. Na działalność miała wpływ transakcja sprzedaży trzech parków handlowych zlokalizowanych w Częstochowie, Chorzowie oraz Zielonej Górze (w tym przypadku transakcja dotyczyła sprzedaży spółki).

Wzrost zysku z działalności operacyjnej wynika z poprawy marży na realizowanych projektach oraz uspokojenia rynku budowlanego, stabilizacji cen materiałów i usług wraz z ich tendencją spadkową w przypadku części asortymentu.

Wysoki poziom inflacji generował stałą presję kosztową we wszystkich segmentach, w których operuje grupa. Zysk brutto oraz netto kształtują się na podobnym poziomie z uwagi na znaczący wzrost kosztu obsługi długu zewnętrznego.

Plany i perspektywy P.A. Nova

Nakłady na nowe inwestycje własne w 2022 r. wyniosły ok. 120 mln zł. W 2023 r. spółka planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 100 mln zł (bez obiektów w Kłodzku). Niezagospodarowany bank ziemi liczy 6,6 hektarów łącznej powierzchni.

P.A Nova rozpoczęła budowę parku handlowego o wielkości ok. 7 tys. mkw. w Pyskowicach na Śląsku i prowadzi poszukiwania kolejnych terenów inwestycyjnych. Jak informuje zarząd, grupa widzi duży potencjał rozwoju na rynku w obszarze zarówno parków handlowych jak i obiektów typu DIY.

- Rośnie popyt na obiekty handlowe w mniejszych miejscowościach. W związku z tym w planach grupy jest zdobycie znaczącej pozycji na rynku usług budowlanych w zakresie realizacji obiektów handlowych w miejscowościach o liczbie ludności wynoszącej około 20-100 tys. mieszkańców - mówi wiceprezes Ewa Bobkowska.

W pierwszym kwartale 2023 r. realizowana jest umowa z Kaufland Polska na budowę centrum handlowego. Zakończenie prac zaplanowano na 9 listopada 2023 r. W planach jest też umowa z TI 14 na warunkową sprzedaż obiektu handlowego. Jej zawarcie ma nastąpić do 19 maja 2023 r.

- Chcemy, aby wzmocniony był w naszej grupie segment generalnego wykonawstwa. Dokonujemy w tym celu wewnętrznych reorganizacji, zatrudniamy nowych pracowników. Wierzymy, że 2023 r. dla generalnego wykonawstwa będzie lepszy niż poprzedni i chcemy to wykorzystać. Dzisiaj w portfelu mamy inwestycje o wartości ok. 100 mln zł, zakładamy, że będziemy w stanie zwiększyć ich poziom w stosunku do zeszłego roku o 20-30 proc. - komentuje prezes Tomasz Janik. - Bierzemy ponadto pod uwagę możliwość wejścia, w przypadku interesujących kontraktów, w rynek zamówień publicznych, po analizie ryzyka i po dokonaniu racjonalnej wyceny. Rozważamy też większe zaangażowanie w projekty przemysłowe. Nasz plan zakłada, aby nasze przychody w tym segmencie rosły 20-30 proc. w ujęciu rocznym – dodaje.

Jak informuje, intencją zarządu jest, by spółka wróciła do regularnej wypłaty dywidendy i aby jej poziom nie był niższy niż w ubiegłych latach.