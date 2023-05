P&G i Carrefour na rzecz Fundacji Polsat

P&G od wielu lat podejmuje działania na rzecz zmiany życia lokalnych społeczności na lepsze i tworzenia świata równych szans. W tym roku, łącząc siłę marek takich jak Fairy, Ariel, Lenor, Pampers czy Gillette, które zostaną kupione w sklepach Carrefour Polska, wraz z Fundacją Polsat stworzy pomieszczenia socjalne, żeby zapewnić mamom komfortowe warunki podczas opieki nad chorym dzieckiem.

– Jako firma staramy się uczestniczyć w rozwiązywaniu ważnych spraw dla społeczności, w których żyjemy i pracujemy. W tym roku zachęcamy do wzięcia udziału w akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”, dzięki której chcemy stworzyć dla mam godne warunki w sytuacji, gdy ich opieka i wsparcie ma ogromne znaczenie – podczas hospitalizacji ich dzieci. Dzięki specjalnym pokojom, będą mogły także odpocząć i zadbać o własne potrzeby, by tym lepiej móc wspierać dzieci w procesie leczenia i powrotu do zdrowia – mówi Małgorzata Mejer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, Procter & Gamble w Europie Centralnej.