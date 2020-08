P&G przeznaczy część dochodów ze sprzedaży produktów w Lidlu na sprzątanie plaż

Procter & Gamble, właściciel takich marek jak m.in. Blend-a-med, Gillette, Head & Shoulders czy Pantene oraz Lidl Polska organizują akcję, w ramach której przeznaczą część dochodów ze sprzedaży produktów na sprzątnie plaż na Półwyspie Helskim.

Akcją objęte są produkt Procter & Gamble sprzedawane w sklepach Lidl pomiędzy 17 a 30 sierpnia. Sprzątanie linii brzegowej Półwyspu Helskiego jest częścią Akcji Sprzątanie świata-Polska 2020, będącej już 27. odsłoną corocznej kampanii organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.

Wśród promocyjnych produktów są m.in. pasta do zębów Blend-a-med, podpaski Always i Naturella, szczoteczki do zębów Oral B, produkty matki Gillette i szampony do włosów Pantene i Head & Shoulders.