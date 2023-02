Pączki droższe w cukierniach o 44 proc. a w dyskontach o ponad 30 proc.

Tłusty czwartek i słodkie szaleństwo tuż-tuż. Z tej okazji eksperci z aplikacji PanParagon przygotowali raport, w którym prezentują ceny pączków w 2021, 2022 i 20223 roku oraz zdradzają, po jakie pyszności najczęściej sięgają Polacy w ostatnie dni karnawału.

Ostatkowe łakocie kupujemy na potęgę

– PanParagon to aplikacja, w której między innymi można wyszukiwać promocje z gazetek i przechowywać paragony w formie elektronicznej. Na podstawie anonimowych danych wprowadzanych do naszego systemu, sprawdziliśmy jakie słodkości są najczęściej kupowane z okazji tłustego czwartku, jaka jest skala ich zakupów w stosunku do zwykłego dnia i co najważniejsze, o ile podrożały w ciągu ostatnich lat – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Jak zatem przedstawiają się wyniki badania? Na początek warto dowiedzieć się, co częściej wybierają Polacy: pączki czy faworki?

Pączki czy faworki? Słodki pojedynek rozstrzygnięty przez... paragony

Aby sprawdzić jaka słodkość dominuje na polskich stołach podczas ostatnich dni karnawału przeanalizowane zostały paragony z pączkami lub faworkami, pochodzące z trzech dni: tłustego czwartku w 2020, 2021 i 2023 roku. Jak się okazało w tłusty czwartek zdecydowanie dominują pączki. Aż 95 proc. analizowanych paragonów znalazł się właśnie ten przysmak. „Starcie” dość spektakularnie przegrały faworki, które znajdowały się na zaledwie 5 proc. paragonów użytkowników aplikacji.

Inflacja łasa na pączki! Płacimy nawet 40 proc. więcej niż dwa lata temu

Ten rok nie jest łaskawy dla pączkowych łasuchów. Ceny tych słodkości rosną regularnie z roku na rok, jednak najwyższe podwyżki przyniósł 2023.

– W celu uzyskania dokładniejszych wyników sprawdziliśmy, jak zmieniały się ceny pączków z podziałem na cukiernie i dyskonty. Niezależnie od tego, gdzie zdecydujemy się na kupno pączków, zapłacimy średnio 19 proc. więcej niż w roku poprzednim. W ciągu dwóch lat ceny za tę słodkość w cukierniach wzrosły o ponad 44 proc., natomiast w dyskontach o ponad 30 proc. – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

W styczniu i lutym 2021 roku średnia cena za jednego pączka w cukierniach wynosiła 2,68 zł., rok później kwota wzrosła do około 3,24 zł, natomiast w 2023 roku średnio zapłacimy 3,87 zł. W dyskontach cennik jest znacznie korzystniejszy dla konsumentów. W popularnych sieciach handlowych tegoroczna cena za jednego pączka wynosi średnio 2,24 zł, gdzie w 2021 roku płaciliśmy jeszcze 1,72 zł.

W tłusty czwartek co trzeci paragon “spożywczy” z pączkiem

W badaniu sprawdzona została także zmiana preferencji żywieniowych konsumentów w ostatnich dniach karnawału. – Przeanalizowaliśmy paragony spożywcze dodane do aplikacji w tłusty czwartek 2020, 2021 i 2022 roku. Następnie sprawdziliśmy jaki jest odsetek paragonów z minimum jedną pozycją z pączkiem lub faworkiem. Okazało się, że w ostatni czwartek karnawału Polacy chętnie sięgają po słodkości. Co trzeci paragon spożywczy zawierał pączka lub faworka na swojej liście – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Dla porównania w zwykłe dni paragonów z udziałem tych słodkości jest zaledwie 4 proc. – dodaje.