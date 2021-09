Paczki za 15 zł od Danone dostępne w Krakowie i Katowicach

Akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie firmy Gastro Mall, właściciela sieci restauracji Olimp, gdzie można odbierać paczki zamówione w aplikacji. Współpraca Danone z Too Good To Go, to kolejny krok firmy, która konsekwentnie przeciwdziała marnowaniu żywności w całym swoim łańcuchu dostaw.

Już od dzisiaj można zamawiać paczki - niespodzianki, w których znajdą się losowo dobrane zestawy pełnowartościowych jogurtów, serków, deserów mlecznych i produktów roślinnych. Za produkty warte 45 zł, użytkownicy aplikacji zapłacą tylko symboliczne 15 zł. Zamówione paczki będzie można odebrać w restauracjach Olimp na terenie Krakowa i Katowic. - Zainteresowanie ofertą Danone w ramach pilotażowej współpracy z Too Good To Go, jaką zrealizowaliśmy w czerwcu, zdecydowanie przerosło nasze oczekiwania – mówi Barbara Bartecka, dyrektorka ds. jakości w Danone.

Celem, jaki stawia sobie Danone, jest przede wszystkim zapobieganie marnowaniu żywności i jej odpowiednie zagospodarowanie w całym łańcuchu wartości (dostawcy, produkcja, łańcuch logistyczny).