Palikot namawia na inwestycje. Zabezpieczeniem zastaw na znaku towarowym Wyjebongo

Janusz Palikot z zespołem wiedzą jak wykorzystywać trendy na rynku kapitałowym do finansowania swoich przedsięwzięć. Tokenizacja beczek z whisky, czy łącznie 5 mln euro pozyskanych w ramach crowdfundingu udziałowego, to tylko wybrane projekty biznesmena i jego partnerów, m.in. Kuby Wojewódzkiego czy Tomasza Czechowskiego.

Teraz przyszedł czas na jeszcze inną, ciekawą formę inwestycji, w której od razu wiadomo, jaki będzie zwrot dla inwestora. Tenczynek Dystrybucja przygotowała kilka pakietów inwestycyjnych. Podstawą oprocentowania będzie wskaźnik inflacji bazowej (CPI), powiększony o procent zależny od sumy zainwestowanych środków.

Górny limit inwestycji dla pojedynczego inwestora to 20000 zł. Horyzont czasowy inwestycji to 12 miesięcy, a odsetki wypłacane będą co miesiąc.

Zabezpieczeniem będzie zastaw na znaku towarowym Wyjebongo. Dodatkowymi benefitami dla inwestorów będą wybrane alkohole z portfolio Tenczynek Dystrybucja. Dla inwestycji powyżej 5000 zł przygotowano butelki z przedpremierowej partii wódki Popcorn, a powyżej 10 000 zł dodatkowo 180 butelek piw z Browaru Tenczynek.

- Tenczynek Dystrybucja to rentowna spółka, która tylko w 2021 roku wygenerowała 4,3 mln zł zysku. Jej przewaga leży w szerokim portfolio, nie tylko alkoholi. Są to innowacyjne, najwyższej jakości produkty, oparte na trendach, impulsach i emocjach, z mocnym marketingiem, wspierane przez obecność największych nazwisk w Polsce. Posiadamy szerokie grono dostawców, również fabryki ze Słowacji, Czech, Hiszpanii czy Brazylii. BUH to pieniądz, wiemy doskonale jak go pomnażać, więc jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjny zwrot z tej inwestycji - powiedział Janusz Palikot.

Inwestycja w szybki rozwój

Tenczynek Dystrybucja SA odpowiada za zarządzanie całym łańcuchem sprzedaży produktów alkoholowych, w tym piw z browaru Tenczynek, Przyjazne Państwo (BUH) oraz Doctor Brew, win i alkoholi mocnych Manufaktury Piwa, Wódki i Wina, jak wódki, okowity, whisky czy gin. Wśród marek dostępnych w sieciach sprzedaży, dystrybuowanych przez TD SA są Wódka wyBUHowa, Wyjebongo, wódki kraftowe Palikot czy whisky Palikota.

Oprócz tego spółka wprowadza na rynek napoje bezalkoholowe, energy drinki, wody smakowe, produkty impulsowe, jak lody, chipsy i przekąski, a także ubrania, perfumy, książki, suplementy diety czy wyroby piekarnicze.