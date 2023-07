Palikot składa obietnicę. W tle Rolls-Royce i Skarbiec Palikota

„Skarbiec Palikota zorganizowany został jako kampania, w ramach której Janusz Palikot zachęcał do udzielenia pożyczki spółce.

W ramach oferty publicznej sprzedano nowe akcje za 75,2 mln zł. Kupili je wyłącznie drobni inwestorzy.

Były polityk poinformował, że nie poda terminu, kiedy spółki z jego holdingu spłacą zaległe odsetki. Zapewnił jednak, że nastąpi to najpóźniej do końca października.

Kampania pożyczkowa „Skarbiec Palikota”

Jak wyjaśniało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, „Skarbiec Palikota zorganizowany został jako kampania pożyczkowa, w ramach której Janusz Palikot zachęcał do udzielenia pożyczki spółce Polskie Destylarnie”.

„Odsetki od pożyczki mają być wypłacane co miesiąc, zaś ich wielkość została powiązana z roczną dynamiką inflacji oraz marżą zależną od pożyczonej kwoty. Pożyczki udzielane są na 10 lat, zainwestować można już od 500 zł. W ramach licznych zachęt dla inwestorów, Janusz Palikot ogłosił konkurs, w którym do wygrania jest należący do niego Rolls-Royce Ghost” – znajdujemy opis przedsięwzięcia na stronie sii.org.pl.

Na jakim etapie znajduje się realizacja projektu i zobowiązań? Do redakcji DlaHandlu.pl spłynęło pismo od pana Witolda Konopińskiego.

„Jak wiadomo, jednym z głównych narzędzi pozyskania pieniędzy od małych inwestorów była zbiórka pn. „Skarbiec Palikota”. Główną nagrodę stanowił Rolls-Royce Ghost, którą organizator często zachęcał potencjalnych chętnych. Filmiki do dziś dostępne są w sieci. Nie ukrywajmy, dzięki atrakcyjnej nagrodzie (przysłaniającej ryzyko inwestycyjne) wiele osób postanowiło z pewnością przystąpić do programu.

Od ponad tygodnia na stronie internetowej programu widnieje jedynie informacja o jego zakończeniu. Teraz najciekawsze. Kanał youtoobowy „Sekrety Lubelszczyzny” opublikował dwa nagrania z dn. 15 lipca br. ukazujące przedmiotowy samochód (rejestracja również zbieżna) zaparkowany przed domem Janusza Palikota w Lublinie. Pytanie zatem kiedy i czy w ogóle organizator zbiórki chce dotrzymać słowa i przekazać pojazd zwycięzcy?

Jest to ważny wyznacznik mówiący o intencjach organizatorów całego projektu względem pozyskanych 140 mln zł„ – napisał do redakcji Witold Konopiński.

Kanał na Youtube „Sekrety Lubelszczyzny” opublikował dwa filmy:

Maybach Palikota na Starówce w Lublinie

Maybach Palikota zaparkowany na deptaku w Lublinie

Janusz Palikot: odsetki najpóźniej do końca października

Janusz Palikot deklarował, że najpóźniej do 14 lipca poda konkretną datę spłaty odsetek. W nagraniu opublikowanym na swoim profilu facebookowym były polityk poinformował jednak, że wbrew deklaracjom nie poda terminu, kiedy spółki z jego holdingu Manufaktura Piwa Wódki i Wina spłacą zaległe odsetki od pożyczek. Zapewnił jednak, że nastąpi to najpóźniej do końca października.

Wyjaśnił, że prowadzone są negocjacje zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi inwestorami, które w obecnej sytuacji nie są łatwe, wskutek czego nie może podać konkretnego terminu spłaty.

- Dzisiaj tego zrobić nie mogę, bo inaczej bardzo bym musiał ustąpić w tych negocjacjach. A celem moim jest nie tylko spłacić w 100 proc. wszystkie zobowiązania z należnymi odsetkami, ale także uzyskać środki niezbędne na rozwój spółki - stwierdził.

Przekonywał, że „kasa nie wyparowała”, zaś Tenczynek to nie tylko browar, ale i miejsce starzenia alkoholu, gorzelnia, restauracja, sklepy.

- To konglomerat zajmujący się różnymi alkoholami i biznesami. Na rozwój potrzebny jest kapitał, na początku drogi zawsze potrzeba go więcej niż się zarabia. W takim biznesie należy myśleć o zyskach nie tu i teraz, ale w dłuższej perspektywie – stwierdził Palikot.