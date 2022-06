Palikot skorzysta z rządowego programu SelectUSA, by rozwinąć sprzedaż w USA

- Ameryka jest dla nas ważna, bo sukces w USA jest kluczem do sukcesu na globalnym rynku alkoholi. Mamy unikalne produkty o najwyższej jakości, nowatorsko opakowane, niosące ciekawą opowieść dla konsumentów. Wierzę, że pozwolą nam na realny sukces, przekładający się na wielokrotnie wyższe marże, niż te wypracowywane w Polsce. Choć przecież nasze marże są już dzisiaj na satysfakcjonującym poziomie. Ale Ameryka to dźwignia, z której chcemy i musimy skorzystać, by przejść na globalny poziom. Jesteśmy gotowi do wizyty w Waszyngtonie już w czerwcu - powiedział Janusz Palikot.

Manufaktura Ameryka przygotowała się do sprzedaży wyselekcjonowanych produktów wytwarzanych w Polsce na zlecenie Manufaktury Piwa Wina i Wódki na terenie Florydy, Kalifornii, Illinois oraz do Nowego Jorku. Amerykańska Spółka pozyskała do współpracy partnerów w zakresie dystrybucji oraz stworzyła własny zespół dedykowany rynkowi amerykańskiemu pod kierownictwem Toty Zoury. Zespół ten jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację kampanii marketingowo-sprzedażowych oraz pozyskanie do współpracy ambasadorów marek na potrzeby kampanii.

Manufaktura Ameryka LLC

Analizy rynkowe oraz ustalenia z dystrybutorami wskazały produkty Manufaktury Piwa Wina i Wódki o największym potencjale w USA:

Wódka Popcorn to smak popcornu wzmocniony procentami pochodzącymi z rektyfikacji zboża z destylatem z kukurydzy i nutą soli. Zawiera 40% alkoholu.

Wódka Wyjebongo to połączenie wódki i smaku marakui. Wódka zawiera 40% alkoholu i wzbogacona jest naturalną pulpą z marakui.

Wódka BUH - stanowi połączenie rektyfikatu zbożowego oraz okowity BUH, czyli destylatu uzyskanego z piwa BUH i zawiera susz konopny. Wódka BUH oferuje nadto aż 43 procent mocy alkoholu.

Wejście na rynek USA poprzedziły miesiące przygotowań i rozpoznania obowiązujących przepisów. Dostosowaliśmy produkty do oczekiwań rynku, zarówno pod względem pojemności (minimalna pojemność to 750 ml), jak i wyglądu. Wszystkie etykiety są nadrukowywane na butelkach. Nasze doświadczenia zagraniczne opieramy o obecność w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Belgii. Warto zaznaczyć, że zagraniczna ekspansja, poza USA, obejmie w kolejnych tygodniach Niemcy, Czechy, Słowację, Węgry, Włochy, Szwajcarię i Kanadę. Na tych rynkach finalizujemy rozmowy z dystrybutorami. Sprzedaż zagranicą pozwala na maksymalizację marży, a tym samym ma pozytywny wpływ na poziom zysków. Jest to też kwestia naszych ambicji, budowania marek o zasięgu daleko wykraczającym poza Polskę – mówił Tomasz Czechowski, nadzorujący sprzedaż o planach wejścia na rynek amerykański.

Od momentu powstania SelectUSA, program ułatwił inwestycje o wartości ponad 105 miliardów dolarów, tworząc i/lub utrzymując ponad 138 000 miejsc pracy.