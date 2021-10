Paliwa i prąd drożeją. Czy sieci wezmą na siebie wzrost cen?

Według GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się we wrześniu do 5,9% r/r wobec 5,5% w sierpniu. Do wzrostu inflacji przyczyniła się m.in. wyższa dynamika cen nośników energii oraz paliw.

Rosnące ceny paliw wpływają na koszt transportu i dystrybucji towarów, w tym produktów FMCG.

Od 2015 roku rośnie najniższa pensja krajowa, która od stycznia wynosi 2800 zł brutto.

Rekordy wzrostów

Jak podaje serwis e-petrol, w połowie października, po wynoszącej 10 groszy podwyżce, tankujący benzynę 98-oktanową płacą za jej litr 6,09 zł - najwięcej w historii dotychczasowych notowań portalu. O tyle samo podrożał także olej napędowy, który kosztuje 5,89 zł/l i to również jest najwyższa, przeciętna cena tego paliwa zarejestrowana przez e-petrol.pl. O 4 grosze więcej niż w ubiegłym tygodniu - 5,89 zł/l - płaci się też za zakup litra benzyny Pb95.

Wzrost cen paliw to jedna z głównych przyczyn rosnącej inflacji (obok wzrostu cen żywności i cen nośników energii, będącej skutkiem wyższych cen gazu, energii cieplnej oraz opału). Jak podaje GUS, we wrześniu dynamika cen paliw wyniosła 28,6% r/r, co było konsekwencją wzrostu światowych cen ropy naftowej.

To nie wszystko. Od 2015 roku rośnie pensja minimalna, która szczęść lat temu wynosiła 1750 zł brutto. Od początku 2021 roku jest to już 2800 zł brutto, a od stycznia 2022 roku będzie to 3010 zł brutto.

Co zrobią sieci?

Zdaniem Łukasza Wachełko, analityka Wood&Company sieć Dino ma możliwość częściowego zneutralizowania wzrostu cen energii, dzięki wcześniejszym inwestycjom w fotowoltaikę.

- Po drugie, podwyżki energii dotyczą wszystkich, więc najprawdopodobniej przełożą się na wzrost inflacji. Jeśli tak będzie, to od strony przychodowej wpływ podwyżek energii powinien się neutralizować - dodaje.

Jego zdaniem, na Dino, a także na inne sieci handlowe wzrost cen energii nie będzie miał dużego przełożenia, bo za podwyżki prądu zapłacimy my, klienci.

- Sieć handlowa raczej nie odczuje tych podwyżek, sądzę, że pójdzie raczej we wzrost cen w swoich sklepach. Chyba, że okaże się, że na rynku wywiąże się wojna cenowa. Moim zdaniem, to mało prawdopodobne, bo nie wiadomo, kto miałby walczyć. Mamy dominującą sieć w postaci Biedronki i wszystkich pozostałych, czyli mniejszych graczy. Walka byłaby więc mocno nierówna, więc raczej się nie wydarzy – ocenia analityk.

- Jeśli chodzi o podwyżki pensji minimalnej to jest to coś, co nie pojawia się teraz, ale trwa od kilku lat. Moim zdaniem, podwyżka pensji minimalnej powinna pozytywnie odbić się na przychodach Dino, bo klienci tej sieci to raczej mniej zamożni konsumenci, więc podwyżki pensji powinny wpłynąć na podwyższenie dochodu do dyspozycji. Dotyczy to także Biedronki i innych sieci handlowych – dodaje.