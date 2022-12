Pamiętacie Leader Price? Twardy dyskont powraca

Leader Price powraca w nowej odsłonie: Casino, właściciel marki, testuje pilotażowy sklep LP w Normanville we Francji. W 2020 roku Casino sprzedało rywalowi - Aldi - 545 sklepów w formacie dyskontowym i trzy hurtownie. Grupie pozostało około 90 sklepów i prawa do marki - donosi retaildetail.eu

Leader Price na nowo

Ponieważ wysoka inflacja popycha Francuzów w objęcia dyskontów, Casino ponownie rozwija sieć supermarketów dyskontowych: „We Francji jest miejsce dla twardych dyskontach”, mówi kierownik projektu Thibault Zitoun Mieux Vivre.

Dobre ceny w Leader Price

Sklep LP w Normanville zajmuje około 650 mkw. i może pochwalić się cenami nieporównywalnymi lub co najmniej równymi cenom konkurencji. Aby to osiągnąć, musiał maksymalnie ciąć koszty. Oznacza to brak ulotek i promocji, prawie brak marek brandowych (poza markami Coca-Cola i Ferrero) oraz wąski asortyment - zaledwie 2000 pozycji. Ograniczony asortyment oznacza nie tylko, że potrzeba mniej miejsca do przechowywania, ale także mniej braków w magazynie.

Klienci LP mogą kupować nawet na palety. Ceny spadają wraz z wolumenem

Kolejną innowacyjną funkcją jest przesuwana skala cen. Klienci mogą kupować produkty na sztuki, kartony, a nawet całe palety – ceny spadają wraz z wolumenem. Przykładowo kilogram kostek cukru kosztuje 83 centy, za sześciokilogramowy karton 79 centów za kilogram, a za 660-kilogramową paletę cena za kilogram to 75 centów. Tak więc organizacje i właściciele restauracji również mogą się tam zaopatrywać. System wydaje się działać, ponieważ dziesięć miesięcy po otwarciu prototypowego sklepu 10% jego obrotów pochodzi ze sprzedaży pudełek z towarami, donosi Le Monde.

Leader Price podobne do Mere?

W każdym razie wszystkie produkty są eksponowane na paletach, tak jak ma to miejsce w Mere.

Bez kas, ale ze smartfonem

W nowym sklepie nie ma też tradycyjnych kas: klienci skanują swoje zakupy skanerem lub smartfonem, zostawiają je w swoim – większym niż standardowym – wózku przy kasie, płacą i po prostu przesiadają się do samochodu. Chociaż nie jest pewne, czy wszystkie elementy tego testowego sklepu zostaną zachowane. Koncept jest co miesiąc oceniany przez panel konsumencki i ostatecznie to pozostali franczyzobiorcy Leader Price decydują, czy kontynuować koncept. Podobno planowanych jest już co najmniej kilkanaście oddziałów.