Pan Paragon: Polacy kupują w sklepach mniej, a wydają więcej

PanParagon to aplikacja zakupowa, której główną funkcją jest przechowywanie paragonów.

– Na podstawie zanonimizowanych danych zgromadzonych w naszym systemie podjęliśmy się analizy uśredniającej wartość paragonów spożywczych z kwietnia 2021 oraz 2022 roku. Sprawdziliśmy także liczbę pozycji znajdujących się na liście tychże dowodów zakupu. W ten sposób zweryfikowaliśmy zmiany w wysokości wydatków przeznaczonych na jedzenie oraz dowiedzieliśmy się, czy Polacy idą w kierunku oszczędzania na zakupach spożywczych – wyjaśnia Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon.

Pan Paragon: Oszczędzamy, ale bez rezultatów

Badanie nie pozostawia żadnych wątpliwości: średnia wartość paragonu za artykuły spożywcze wzrosła z 41,28 zł w 2021 roku do 46,41 zł w 2022 roku. W skali zaledwie 12 miesięcy to średnio 5,13 zł różnicy! W przeliczeniu za jeden produkt spożywczy w zeszłym roku zapłaciliśmy 5,16 zł, obecnie cena jednostkowa wynosi już 6,63 zł. Co ciekawe, wzrost cen przyczynił się do zmian w decyzjach zakupowych Polaków.