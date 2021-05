Pananttoni: E-commerce zmienia magazyny. Mniejsze miasta, wyższe obiekty

fot, Michał Samborski, Panattoni

Jak rozwój e-commerce wpłynął na rynek magazynowy?

Znacząco. Jest motorem napędowym logistyki, co przekłada się na gigantyczne zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową – za nami kolejny rekordowy kwartał na rynku obiektów przemysłowych i imponujące 1,6 mln kw. popytu brutto. Również i dla Panattoni trzy miesiące br. były imponujące - wynajęłyśmy ponad 639 000 m kw. czyli prawie 40 proc. w skali całej branży i 50 proc. procent więcej niż rok temu.

W wyniku rozwoju e-commerce, obserwujemy aktywizację mniejszych miast z 70 czy 100 tysięczną populacją mieszkańców, a główne rynki jak Warszawa, Górny Śląsk, Wrocław, Polska Centralna i Poznań - które cieszą się niezmienną największą popularnością - gonią kolejne aglomeracje: trójmiejska i krakowska. E-commerce wpływa również na specyfikację techniczną obiektów – jest zapotrzebowanie na wyższe budynki, a standardzie budujemy magazyny o wysokości już nie 10 m, a 12 m. Podobnie jest z zielonymi rozwiązaniami, które weszły na stałe do specyfikacji technicznej, w postaci chociażby certyfikacji obiektów. W przypadku Panattoni jest to najczęściej BREEAM przynajmniej na poziomie Very Good, ale i Excellent. I wreszcie e-commerce sprawił, że obiekty magazynowe są na celowniku rynku inwestycyjnego.



Jak nowe potrzeby w logistyce ostatniej mili zmieniają branżę magazynową?

W porównaniu z tradycyjnym kanałem dystrybucji, last mile delivery ma dużo większą skalę potrzeb. W uproszczeniu - w przypadku tradycyjnego modelu dystrybucji wystarczy magazyn centralny, do którego przychodzi towar z zakładu produkcyjnego lub jest importowany. Kompletacja odbywa się na poziomie palet, następnie są one wysyłane do sklepu, zaś cały proces konfekcjonowania odbywa się już de facto w sklepie. W przypadku modelu omnichannel czy e-commerce, poza centralnym magazynem wymagany jest również obiekt dostosowany do potrzeb realizacji zamówień pochodzących ze sklepów internetowych. Dodatkowo - w zależności od wymienionych modeli – potrzebujemy szeregu obiektów przeznaczonych do dystrybucji na poziomie indywidualnym, czyli wszystkich obiektów kurierskich, przesyłkowych, dzięki którym dany produkt jest dostarczony bezpośrednio do klienta. Konsekwencją tego jest zapotrzebowanie na dużo więcej powierzchni magazynowej plus powierzchnia o zwiększonej specjalizacji – wzbogacona czy dostosowana do potrzeb kurierskich, e-commerce’owych.