Panattoni stworzy ogromny magazyn w centrum aglomeracji śląskiej

Aglomeracja Śląska z ponad dwumilionową populacją i kilkunastoma sąsiadującymi ze sobą obszara,i jest perspektywiczną lokalizacją dla biznesu. Panattoni Rozwój realizuje w tym regionie obiekty przemysłowe m.in. w Katowicach, Gliwicach, Bytomiu, Zabrzu, Piekarach Śląskich, czy Będzinie.

Teraz firma zakupiła działkę w Rudzie Śląskiej i w dwóch obiektach dostarczy 65 tys. mkw. powierzchni. Lokalizacja w granicach miasta ułatwi dostęp do pracowników, a bliskość dwóch autostrad pozwoli na sprawne prowadzenie krajowych oraz międzynarodowych działań, ponieważ Panattoni Park Ruda Śląska V położony będzie ok. 30 minut od czeskiej granicy. To ogromny atut szczególnie dla firm z sektora TSL.

Probiznesowa postawa władz lokalnych

- Kolejny grunt zakupiony w aglomeracji to potwierdzenie, że widzimy ogromny potencjał Górnego Śląska. Uzyskane pozwolenie na budowę zapowiada sprawną realizację inwestycji doskonale zlokalizowanej dla biznesu - dostęp do kluczowych korytarzy transportowych pozwala na prowadzenie działalności na ogromną skalę – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni. – Probiznesowa postawa władz lokalnych przyczynia się do metamorfozy województwa, które z zagłębia wydobywczego staje się doskonałym miejscem dla rozwoju takich sektorów jak automotive, produkcja czy logistyka. My, dostarczając nowoczesną powierzchnię przemysłową, staramy się ten potencjał napędzać - dodaje.

Panattoni Park Ruda Śląska V poza lokalizacją i możliwością dopasowania powierzchni do szerokiej gamy branż, przyciągnie klientów wysokim standardem technologicznym i ekologicznym - informuje deweloper.

Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Zostanie wyposażona w rozwiązania z zakresu energooszczędności oraz oszczędności wody, a deweloper zadba także o obniżenie emisji CO2 zarówno przez optymalizację procesu budowy, jak i technologie w samym obiekcie. Deweloper przygotuje również inwestycję pod kątem wellbeingu użytkowników.