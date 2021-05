Pandemia a trendy na rynku kawy

Jak pandemia wpłynęła na rynek kawy? Fot. Shutterstock

Kolejne lockdowny spowodowały m.in. zamknięcie kawiarni oraz przeniesie pracy z biur z domów. Jak w tej sytuacji poradziła sobie kawa? Sprawdzamy, jak pandemia wpłynęła na rynek kawy oraz czy zmieniła preferencje konsumentów.

– Rok 2020 był wyzwaniem dla całego świata. Pandemia koronawirusa miała wpływ na wszystkie sektory gospodarki, rewolucjonizując styl życia i nawyki: rynek kawy był świadkiem rozwoju nowych trendów, które realnie wpłynęły na cały segment żywności i napojów. Wielu Włochów rozpoczyna dzień od klasycznego espresso w lokalnej kawiarni. Pandemia odebrała nam tę możliwość, dlatego wrosło spożycie kawy w domach – powiedział Marco Barbieri, Poland Country Sales Manager w Lavazza.



Brak spotkań przy kawie nie spowodował jednak spadków spożycia kawy. Jak stwierdził Kamil Kwietniewski, szef sprzedaży B2B na Polskę w Coffeedesk, nie ma takiej siły, która doprowadziłaby konsumentów do rezygnacji z picia kawy. Stąd też wzrosło spożycie kawy w domach.

– Pandemia wymusiła konieczność pracy zdalnej, ale nie ma chyba takiej siły, która doprowadziłaby konsumentów do rezygnacji z kawy. Natomiast z tęsknoty za biurowymi ekspresami i kawiarniami, Polacy stali się home baristami - podczas lockdownu znacząco wzrosła sprzedaż nie tylko ziaren jakości speciality, ale również akcesoriów do parzenia kawy. W 2020 roku odnotowaliśmy rekordowe wzrosty w sprzedaży kawiarek (wzrost o ponad 180 proc. rok do roku) czy spieniaczy do mleka (wzrost o blisko 600 proc.). Dużą popularnością cieszyły się też ekspresy oraz akcesoria do alternatywnych metod parzenia – tłumaczył Kamil Kwietniewski.

