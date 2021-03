Pandemia dała się we znaki rynkowi pracy tymczasowej

Jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Forum HR, o blisko 18 proc. spadły (2 815 mln zł) obroty agencji PFHR w ramach usługi pracy tymczasowej. Szacowana wartość całego tymczasowego rynku pracy wynosi obecnie 5 mld zł. W górę poszły za to usługi outsourcingowe.

Polskie Forum HR opublikowało raport podsumowujący sytuację na rynku usług HR w 2020 roku. Przedstawiono w nim obraz z podziałem na trzy segmenty - pracę tymczasową, pracę stałą oraz outsourcing. Główne wskaźniki dotyczące sytuacji na polskim rynku pracy wykazały się sporą odpornością na pandemię, niemniej jednak ubiegły rok przyniósł wiele zmian w zakresie tego, jak przedsiębiorcy podejmowali decyzje dotyczące zmian zatrudnienia.

Z danych PFHR wynika, że w 2020 roku 8830 agencji zatrudnienia prowadziło działalność w Polsce, to oznacza wzrost o 1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Nadal mogliśmy obserwować dużą rotację w tej branży. 1798 to liczba nowych agencji zarejestrowanych w 2020 roku, zaś 1723 - liczba agencji wykreślonych w 2020 roku.

Ja wynika z raportu, w kwestii rekrutacji stałych duża część procesów rekrutacyjnych była zawieszona od momentu wybuchu pandemii. Dopiero w trzecim kwartale pracodawcy zaczęli oswajać się z panującą sytuacją i wtedy to zaczęto podejmować odkładane decyzje i wzrosła liczba rekrutacji. Nie uratowało to niestety całorocznego wyniku branży, która odnotowała blisko 19 proc. spadek.

Firmy członkowskie PFHR w ubiegłym roku w ramach rekrutacji prowadzonych na rzecz polskich i zagranicznych pracodawców wygenerowały obroty na poziomie 156,2 mln PLN.

- Sytuacja na rynku rekrutacyjnym na początku 2020 roku wyglądała jeszcze normalnie, spadki odczuwaliśmy przez cały drugi kwartał roku. Najbardziej dotknęły one przemysł hotelarski, turystykę i sprzedaż detaliczną. Co ciekawe, w odróżnieniu od poprzedniego kryzysu, w pozostałych sektorach zmiany zachodzące w zatrudnieniu nie miały gwałtownego charakteru - mówi Piotr Dziedzic, członek zarządu PFHR.

