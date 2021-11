Pandemia nie zmieniła nastawienia klientów do oferty usługowej w centrach handlowych

Jak to wyglądało przed pandemią?

W badaniu konsumenckim realizowanym na zlecenie Cushman & Wakefield zapytano ankietowanych o to, z jakich elementów oferty centrów i parków handlowych, poza zakupami, korzystali przed pandemią oraz czy w trakcie pandemii ich wcześniejsze zwyczaje i preferencje uległy zmianie. Przed pandemią z oferty kawiarni, lodziarni i cukierni przy każdej lub prawie każdej wizycie w centrum handlowym korzystało 23% ankietowanych, w przypadku restauracji ten odsetek wynosił 21%. Ważnym elementem oferty centrów handlowych są także kina. Przed pandemią, 14% respondentów korzystało z oferty kin przy każdej lub prawie każdej wizycie w centrum handlowym, natomiast 67% odwiedzało kina od czasu do czasu. Strefa do pracy i kluby fitness w centrach handlowych to elementy oferty, z których klienci korzystają najrzadziej. Przed pandemią 60% respondentów nigdy nie korzystało z coworkingów w galeriach handlowych, a 67% nigdy nie odwiedzało klubów fitness zlokalizowanych w centrach handlowych.

Powiew optymizmu

W wyniku pandemii, częstotliwość korzystania z oferty gastronomicznej tylko nieznacznie spadła (o 3-4 pp. mniej ankietowanych deklaruje chęć korzystania z oferty gastronomicznej przy każdej lub prawie każdej wizycie w centrum handlowym). Tak jak w przypadku lokali gastronomicznych, tak i w przypadku kin, pandemia jedynie nieznacznie zmieniła preferencje konsumentów. Obecnie, odsetek ten wynosi odpowiednio 13% respondentów korzystających z oferty kin przy każdej lub prawie każdej wizycie w centrum handlowym oraz 69% odwiedzających kina od czasu do czasu. Co ciekawe, w wyniku pandemii wzrosło zainteresowanie klientów zarówno strefami do pracy, jak i klubami fitness. O tym, że konsumenci tęsknią za możliwością korzystania z oferty rozrywkowej świadczyć może również odsetek respondentów, którzy deklarowali korzystanie z oferty rozrywkowej innej niż kino, czyli np. kręgle, z której przed pandemią korzystało 59% ankietowanych, a teraz – 64%.