Pandemia sprzyja Delko - rekordowa sprzedaż po trzech kwartałach

Rok 2020 to dobry czas dla Delko, fot. mat. pras.

Po trzech kwartałach vr. Grupa Delko osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 636 302 tys. zł wobec 566 094 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. zysk netto wyniósł 17 774 tys. zł, a zysk z działalności operacyjnej 21 949 tys. zł.

Grupa Delko osiągnęła w III kwartale br. rekordowe w swojej historii wyniki sprzedaży, jak i wyniki finansowe. - Zawdzięczamy to zarówno rozwojowi organicznemu, jak i faktowi, że Delko prowadzi sprzedaż produktów szczególnie poszukiwanych w czasach COVID-19: papierów toaletowych, mydeł, płynów myjących i odkażających oraz innych produktów do utrzymania czystości i higieny. Delko posiada też własne produkty w tych kategoriach. Sprzedaż ich z roku na rok rośnie i poprawia wyniki grupy. Sytuacja w spółce, mimo ograniczeń związanych z COVID-19, jest dobra i stabilna. Sprzedaż jest prowadzona normalnie i według bieżących prognoz powinniśmy zakończyć ostatni kwartał i cały rok dobrymi wynikami finansowymi i handlowymi. Po III kwartałach 2020 sprzedaż Grupy wyniosła 636,3mln zł (wzrost 12,4% r/r), EBITDA 30mln zł (wzrost 23,6% r/r), a zysk netto 17,8mln zł (wzrost 52,2% r/r) - napisał w liście do akcjonariuszy Dariusz Kawecki, prezes zarządu Delko.

Grupa prowadzi sprzedaż zarówno w hurtowniach jak i w 413drogeriach i sklepach franczyzowych Blue STOP oraz 70 sklepach własnych Grupy. Delko posiada też 100% udziałów w trzech spółkach, które prowadzą sprzedaż detaliczną w sklepach spożywczych (własnych i franczyzowych). Są to sklepy średniej wielkości, prowadzone w tzw. formacie tradycyjnym i znane klientom pod markami SŁONECZKO, AVITA, SEDAL.Delko posiada także 50% udziałów w Spółce A&K Mielec prowadzącej duże markety spożywcze.Wyżej wymienione spółki detaliczne i współzależne Grupy za ubiegły rok osiągnęły sprzedaż 271,7mln zł. Grupa Delko zatrudnia 1.457 osób.