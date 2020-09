Pandemia to nie tylko wzrost liczby e-zakupów, ale także ich wartości

Pandemia zwiększyła liczbę realizowanych zakupów w sieci, ale także istotnie podniosła średnią wartość koszyka zakupowego (AOV).

Analiza dotycząca okresu 26 lipca – 8 sierpnia, czyli w 3 miesiące od pierwszego poluzowania restrykcji pokazuje, że sprzedaż online nie przestaje zyskiwać na znaczeniu. W takich krajach jak Wielka Brytania czy Australia wzrost r/r przychodów ze sprzedaży online wciąż przekracza 100 proc., podczas gdy w regionie DACH, w tym Niemczech, dynamika ustabilizowała się na poziomie 40 proc. Na drugim biegunie są Brazylia i Chiny, gdzie ostatnie 2 tygodnie przyniosły wyraźne, bo dwucyfrowe spadki sprzedaży online – komentuje Árpád Deàk RVP Sales & Growth Central & Southern Europe w Emarsys.

Udział e-commerce w polskim handlu detalicznym wzrósł w kilka tygodni do szczytowego momentu ponad dwukrotnie (z 5,5 do 12 proc.). W latach 2010-2015 dynamika e-commerce na krajowym rynku była dwucyfrowa r/r i to był zawsze najszybciej wschodzący rynek online w UE.

- W Polsce od mniej więcej połowy kwietnia przychody pure e-commerce mocno spadły, za to zdecydowanie zaczęły rosnąć przychody ze sprzedaży online tradycyjnych sklepów detalicznych.

Chwilowy spadek dynamiki przychodów sklepów typu e-commerce w Polsce w drugiej połowie kwietnia powiązany był ze stopniowym zdjęciem restrykcji i otwarciem sieci i galerii handlowych 4 maja. Czynnikiem czasowo przeciągającym ruch ze sklepów pure e-commerce do retail e-commerce było wprowadzenie przez te drugie usług click& collect.



Pandemia zwiększyła liczbę realizowanych zakupów w sieci, ale także istotnie podniosła średnią wartość koszyka zakupowego (AOV). W przypadku „czystego” e-commerce w analizowanym przez Emarsys tygodniu zaczynający się od 27 lipca prym wiodły Czechy (+54%) i kraje bardziej rozwinięte: Estonia (ponad 47%) czy Hiszpania (ok. 47-proc. wzrost). Natomiast w odniesieniu do retail online widać bardzo wyraźną przewagę regionu Europy Środkowo-Wschodniej z Rumunią na czele – w TOP 5 państw z największym przyrostem AOV aż 4 miejsca zajmują jego przedstawiciele.

Pandemia „popchnęła” nową grupę klientów – osoby po 60. – do zakupów w sieci, jednocześnie coraz popularniejsze stają się zakupy online kategorii produktowych, które przed pandemią miały marginalne znaczenie w e-handlu. Mowa tu o zakupach spożywczych i artykułów FMCG.

- Pandemia dała ludziom impuls do testowania zakupów online, często produktów, których nigdy wcześniej nie kupowali przez internet. Pokazała też, że nie wszystkie sklepy były przygotowane na tak drastyczny wzrost popytu na ich produkty. To dla detalistów nauka na przyszłość, by z jednej strony stale dużo inwestować w „łatwość” i wygodę zakupów w sieci, a z drugiej dbać o ciągły rozwój logistyki, ponieważ na zalanie sklepów przez zamówienia klientów trzeba być gotowym zawsze, a nie tylko w czasie Black Friday – podsumował Dominik Janes z Unity Group.