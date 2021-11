Panini Black na Black Friday w Żabce

Panini Black to połączenie pestek dyni, sera, szynki drobiowej oraz egzotycznego sosu spicy chillli mayo, zamkniętych w czarnej, chrupiącej bułce. Ta limitowana kanapka trafi do oferty sieci 24 listopada br. i będzie dostępna do 7 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów. Kolejna nowość, czyli wypełnione gorącym wegańskim serem, pysznym nie-mięsem kurczaka oraz grillowanymi warzywami, Panini Roślinne zagości w Żabce na stałe.