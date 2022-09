Papieropaki - nowe ekologiczne rozwiązanie od Modivo

Papieropaki pozwolą spółce na ograniczenie odpadów - średnio o ok. 27 proc. Klienci otrzymują swoje zamówienia w workach MailerBag produkowanych z papieru Kraft, który jest surowcem odnawialnym.

Opakowania pochodzą od lokalnego dostawcy, są przygotowywane w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju i podlegają recyklingowi. Worki, dostępne w trzech rozmiarach, są dostosowywane do gramatury poszczególnych produktów. Papieropaki zostały już wdrożone na wszystkich rynkach, na których działa eobuwie.pl.

Wprowadzane przez nas modyfikacje są analizowane nie tylko pod kątem wygody klientów, ale także ich wpływu na środowisko. Dlatego udostępniliśmy Papieropaki, które pozwalają nam zarówno ograniczyć zużycie plastiku, jak i zredukować emisję CO2. Z wyjątkiem zbyt ciężkich produktów, które mogłyby przedrzeć papierowe worki i potencjalnie uszkodzić towar, cały asortyment pakowany jest w tego typu paczki. Obecnie rozwiązanie dotyczy marki eobuwie.pl, ale zależy nam na kompleksowym podejściu, dlatego w październiku planujemy wdrożyć je również dla produktów z oferty MODIVO – mówi Bartłomiej Wnęk, Chief Operating Officer w MODIVO SA.

Papieropaki - dlaczego są ekologiczne

Papieropaki są w 100 proc. stworzone z surowca, który podlega recyklingowi i w zależności m.in. od grubości, rozkłada się w ciągu kilku miesięcy. Obsługa takich opakowań jest znacznie łatwiejsza i sprawniejsza, ponieważ mają one mniejszą objętość i są lżejsze od dotychczasowych kartonów, co pozwala na umieszczenie większej liczby zamówień na palecie. Przekłada się to na zaoszczędzenie powierzchni magazynowej i usprawnienie procesu związanego z przewozem. Wymienione zmiany pozwalają również na zmniejszenie wagi ładunków podczas transportu, co bezpośrednio wpływa na ograniczenie emisji CO2. Ponadto, MODIVO SA może dokładnie dobrać wielkość opakowania do produktu, bez konieczności wysyłania zbyt dużych kartonów. Taki zabieg pozwala na maksymalne zredukowanie pustej przestrzeni.

GRUPA MODIVO (do której należy MODIVO i eobuwie.pl) do pakowania produktów nie stosuje plastikowych opakowań. Papieropaki to już kolejne przyjazne środowisku rozwiązanie Spółki. Wśród nich warto wymienić program we współpracy z InPostem, czyli EkoBoxy - opakowania wielokrotnego użytku, które klienci mogą zwrócić za pomocą dowolnego Paczkomatu.