Paris Hilton gwiazdą globalnej kampanii Klarny

Globalna kampania Klarny, która powstała przy współpracy z firmą 11:11 Media wystartuje w Polsce w marcu.

„That’s smoooth” – to nowe powiedzenie Paris Hilton, która w ten sposób reaguje na elastyczne płatności i aplikację zakupową Klarny, dzięki którym zakupy stają się jeszcze przyjemniejsze.

Spot z udziałem królowej stylu Y2K wyreżyserowała ukraińska artystka, nominowana do nagrody Grammy − Tanu Muino.

Kampania „That’s smoooth” koncentruje się na elastycznych metodach płatności oferowanych przez szwedzki fintech, a także zwraca uwagę na dodatkowe funkcje, dzięki którym zakupy z Klarną są się jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze tj. możliwość sprawdzenia produktu przed dokonaniem płatności, śledzenie statusu wysyłki, czy ochrona kupującego, która ma na celu zagwarantowanie bezpiecznych zakupów każdemu konsumentowi. Kampania z udziałem Paris Hilton, królowej stylu Y2K, pokazuje, w jaki sposób rewolucja technologiczna i produkty Klarny przyczyniły się do zmiany sposobu dokonywania zakupów od lat 2000.

„Paris Hilton jest pionierką w dziedzinie mody, technologii i biznesu – w obszarach bardzo dobrze znanych Klarnie” – powiedział David Sandström, Chief Marketing Officer firmy Klarna. „Jej zdolność do wyprzedzania trendów, sprawność w robieniu zakupów oraz fakt, że nasi konsumenci dorastali razem z nią, sprawiły, że Paris była idealną osobą do współpracy przy tej kampanii”.

Seria spotów pokazuje, w jaki sposób Paris Hilton reaguje na elastyczne płatności i funkcje aplikacji zakupowej Klarny. Posługując się swoim najnowszym powiedzeniem „That’s smoooth” Paris udowadnia, że nawet najbardziej doświadczeni kupujący będą pod wrażeniem innowacyjnych produktów oferowanych przez fintech.

Gwiazdorskie wykonanie Paris Hilton

Kampania „That’s Smoooth” została wyreżyserowana przez ukraińską artystkę nominowaną do nagrody Grammy − Tanu Muino. Reżyserka znana ze współprac z takimi gwiazdami jak Harry Styles, Cardi B, Lil Nas X i Lizzo stworzyła wymarzony świat Klarny, w którym nie brakuje ekstrawaganckich elementów, zabawy oraz nawiązań do stylu Y2K.

„Pokazanie świata mody w komediowym świetle jest czymś zupełnie świeżym i nowatorskim. Połączenie tych dwóch na pozór sprzecznych akcentów, odzwierciedla to, o co chodzi w modzie – czyli o łamanie zasad”, powiedziała Tanu Muino. „Ostatecznie zbudowaliśmy wyjątkowy świat Klarny, wizualne doświadczenie, które nie istnieje nigdzie indziej, stworzone dzięki połączeniu nowoczesności z nutą retro i ponadczasowości” – dodaje.

W ramach kampanii u boku Paris Hilton pojawia się również globalny ambasador Klarny − Bretman Rock − 23-letni influencer, filipiński beauty guru, który nadaje całej realizacji nieco kapryśnego, humorystycznego charakteru. „Jako prawdziwy czarny charakter nie mogłem przegapić okazji, by wystąpić u boku samej Paris Hilton, a fakt, że odbyło się to w ramach kampanii Klarny − marki, z którą współpracuję od ponad dwóch lat, to dopiero wisienka na torcie” − powiedział Bretman Rock.