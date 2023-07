Park handlowy w Błaszkach ruszy jeszcze w tym roku. Biedronka i Rossmann wśród najemców

RockCapital ruszył z budową parku handlowego w gminie Błaszki (Lubanów) w marcu bieżącego roku, a pierwsze zakupy klienci będą mogli zrobić przed świętami Bożego Narodzenia. Lokalizacja została starannie dobrana, RockPark będzie usytuowany przy ul. Ostrzeszowskiej 12.

Na powierzchni blisko 2100 mkw. do dyspozycji klientów będą sklepy najpopularniejszych sieci handlowych z szeroką ofertą produktową, w dyskontowych cenach - Biedronka, Rossmann oraz Pepco. Uzupełnieniem będzie salonik prasowy Świat Prasy. Dobór najemców jest starannie przemyślany, aby w jednym miejscu można było kupić produkty spożywcze, drogeryjne, kosmetyczne, gospodarstwa domowego, a także ubrania i zabawki.

Do dyspozycji klientów będzie przygotowany duży parking, który oferuje 60 miejsc postojowych, a także stacja ładująca dla samochodów elektrycznych, która powstanie we współpracy z operatorem sieci ładowania pojazdów, firmą ChargeEuropa.

Strategia inwestycyjna RockParków

Z myślą o lokalnych przedsiębiorcach, przygotowany jest następny etap realizacji RockPark, który może zostać rozbudowany o dodatkową powierzchnię, na której planowane są kolejne punkty handlowe. Uzupełnieniem oferty będzie lokalna piekarnia, kwiaciarnia, apteka, sklep zoologiczny i inne punkty, które urozmaicą wybór towarów w gminie Błaszki.

- W RockCapital w pełni angażujemy się w rozwój naszego portfolio, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów. Realizujemy naszą strategię inwestycyjną, aby zapewnić sukces naszych RockParków. Jesteśmy przekonani, że kluczem do sukcesu inwestycji jest ich lokalizacja. Dodatkowo wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców i w ich miarę potrzeb jesteśmy gotowi rozbudować inwestycję o kolejną powierzchnię handlową - tłumaczy Jakub Linka, wiceprezes zarządu RockCapita. - Każdy zainteresowany może skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy. Na stronie internetowej podane są osoby odpowiadające za komercjalizację obiektów. Renomowani najemcy, z którymi współpracujemy, zapewniają przypływ klientów do RockParków, co przekłada się na zainteresowaniem punktami handlowymi lokalnych przedsiębiorców - dodaje.

RockCapital rozwija sieć parków handlowych w całej Polsce. Działa pod marką RockPark, której klientami są renomowane sieci handlowe, zarówno globalne, jak i lokalne. Firma zajmuje się całym procesem inwestycyjnym, poprzez znalezienie atrakcyjnych lokalizacji, komercjalizację powierzchni, aż po budowę i przekazanie do użytkowania gotowych obiektów.