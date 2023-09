Park handlowy w Busku-Zdroju z nowymi najemcami

Zespół budynków przy Bohaterów Warszawy to parterowy kompleks, który jest realizowany w 3 etapach w Busku-Zdroju. Budowa Parku Handlowego Promyk rozpoczęła się w 2021 i trwała 1 rok. Łączna użytkowa powierzchnia tego kompleksu wynosi około 6.500 m.kw. Projektantami nieruchomości są architekci z pracowni Biuro Architektoniczne Innebo.

Dobre opinie najemców parku handlowego

Deichmann i Mediaexpert to dwie z najnowszych firm, które dołączyły do parku handlowego, dodając jeszcze więcej różnorodności i możliwości zakupowych.



- Opinie najemców prowadzących już działalność w parku były najlepszą rekomendacją dla kolejnych firm, które udało się nam pozyskać. Prowadzimy zaawansowane rozmowy na ostatnie wolne lokale i zakładamy finalizację procesu komercjalizacji na jesieni tego roku - mówi Sylwia Chromińska

z Nuvalu Polska.

Rola Nuvalu w procesie powstawania parku handlowego

Zespół prowadzony przez Piotra Wasilewskiego współpracuje z inwestorem od samego początku tej inwestycji. Doradcy Nuvalu są odpowiedzialni za koncepcję komercyjną, ustalenie i pozyskiwanie najemców oraz negocjacje umów najmu.



O projekcie Park Handlowy w Busku-Zdroju:

• Lokalizacja: ul. Bohaterów Warszawy

• Powierzchnia GLA: ok. 6 500 m²

• Liczba sklepów: ok. 11

• Parking: ok. 150 miejsc