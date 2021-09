Parki handlowe, sklepy spożywcze oraz sieci DIY na celowniku inwestorów

Według Oxford Economics średni wzrost sprzedaży detalicznej w Polsce ma wynieść 4,9% do 2023 r., co stawia Polskę w czołówce krajów europejskich. W całym 2021 r. deweloperzy mogą dostarczyć ok. 209 000 mkw. powierzchni najmu w samych parkach handlowych, co stanowiłoby dla tego formatu historycznie najlepszy rok pod względem nowo oddanej podaży.