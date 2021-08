Parki handlowe w miejscu Auchan w Grudziądzu i Lubinie

fot. Shopp.City w Grudziądzu

Na miejscu zamkniętych pod koniec września 2020 Auchan Grudziądz i Auchan Lubin powstaną parki handlowe pod marką Shopp.City.

Park handlowy w Grudziądzu o łącznej powierzchni ponad 17 tys. mkw. ma zostać oddany do użytku na przełomie 2022 i 2023 roku.

Inwestycja składa się z jednopoziomowego parku handlowego o powierzchni GLA na poziomie 7 100 mkw., na której funkcjonowało będzie osiem sklepów, a także hipermarketu typu „Dom i ogród" o powierzchni około 10 000 mkw.

Za projekt architektoniczny odpowiada biuro Bulak, a procesem komercjalizacji zajmuje się firma Nuvalu. Inwestorem jest spółka Shopp.City.

Z kolei w Lubinie przy ulicy Jana Pawła II na działkach o łącznej powierzchni 61 579,5 mkw, na których działał wcześniej Auchan Lubin, powstanie obiekt o powierzchni 18 216,04 mkw. z parkingiem przy obiekcie zapewniającym 458 miejsc parkingowych. Projekt poza ofertą retail parku oraz sklepu DIY powstaje we współpracy z operatorem sieci sklepów spożywczych.

W Polsce na koniec 2019 roku działały 74 hipermarkety Auchan, 27 sklepów convenience oraz 5 ultra convenience, czyli 106 sklepów. W 2018 sieć zamknęła hipermarket w Zgorzelcu, a w 2016 hipermarket w CH Fort Wola w Warszawie. W 2020 roku spółka zamknęła 4 sklepy: w Mysłowicach, Grudziądzu, Lubinie i Dąbrowie Górniczej co zmniejszyło pulę hipermarketów do 70. Auchan Polska wygenerowała w 2018 r. 12 mld zł przychodów i 24,8 mln zł straty. W 2020 roku do sieci dołączyły trzy placówki franczyzowe.